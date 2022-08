Susana Baca ofrecerá un nuevo concierto en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Giancarlo Aponte

Con la alegría de poder reencontrarse con su público peruano, Susana Baca anunció que el próximo 8 de octubre volverá al Gran Teatro Nacional (GTN) para presentar “Palabras Urgentes”, concierto con el que ya ha recorrido importantes escenarios de Europa; y, cuya gira, antes de llegar a Lima, prosigue por países como Argentina, Uruguay y Chile.

A tres años de su última presentación en el GTN, Susana Baca promete un conmovedor espectáculo, en el que hará un viaje musical por su repertorio, incluidas algunas canciones de “Palabras Urgentes”, disco que lanzó en el 2021 y que da título a este concierto.

Cabe destacar que esta producción discográfica es considerada por la crítica internacional como uno de los trabajos mejor logrados de su excelsa carrera artística de más de 50 años. Las entradas para el show, producido por DEA Promotora, ya están a la venta en Teleticket.

"Palabras Urgentes", galardonada producción

Producido por Michael League, líder de la banda Snarky Puppy y publicado por Real World Records —sello discográfico fundado por Peter Gabriel— “Palabras Urgentes” contiene elementos de la trayectoria de Susana Baca como investigadora de las raíces de la música afroperuana; y, a su vez, reflexiones sobre el feminismo, la libertad y la educación.

Con una propuesta innovadora y un sonido contemporáneo, el disco contiene diez canciones que la artista peruana grabó en su estudio de Cañete. Un trabajo que le ha valido el premio a Mejor Disco de World Music de América, otorgado por la prestigiosa revista inglesa de crítica musical SongLines Music Awards 2022.

Una nueva versión de “La herida oscura” (Chabuca Granda) concebida como un homenaje a Micaela Bastidas, una de las mujeres más valientes de nuestra Independencia, abre el exquisito ‘setlist’ del disco “Palabras Urgentes”.

Susana Baca le canta también a la líder afroperuana Catalina Buendía de Pecho y a la heroína argentina Juana Azurduy. Trae, asimismo, el tango “Cambalache”, con versos adaptados para criticar a los corruptos; una adaptación de “Sorongo”, tema ‘antirracismo’ de Tite Curet Alonso y “Color de rosa”, poema de Alejandro Romualdo, solo por citar algunas canciones.

Susana Baca sobre "Palabras Urgentes": "Es mi protesta"

“Los temas de ‘Palabras Urgentes’ siguen el hilo conductor de mis experiencias. Es mi protesta a través de la cual quiero generar debate. En este disco hay tristeza, fuerza y esperanza. Es un abrazo y un grito de furia a la vez. Tiene mucho dolor por lo que ocurre en nuestro país, con jueces corruptos y políticos pensando en cómo se benefician y cómo benefician a sus amigos”, afirmó en un comunicado de prensa la ex Ministra de Cultura y tres veces ganadora del Premio Grammy Latino.

“Llevaré mis palabras urgentes al Gran Teatro Nacional. Los invito a acompañarme. Estoy tocando con músicos jóvenes que ponen todo el espíritu para expresarnos a través de la música y es inspirador. Vamos a dejarlo todo sobre el escenario. Vamos a ofrecerles nuestras historias y todo lo que hemos aprendido. Vamos a ofrecerles nuestro corazón”, invitó Susana Baca, quien ya trabaja en el lanzamiento del segundo volumen de su autobiografía.

El dato

Concierto: Susana Baca - “Palabras Urgentes”

Día: Sábado 8 de octubre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional (San Borja)

Entradas: Teleticket

