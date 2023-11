“Una experiencia insuperable”: crónica de una 'swiftie' sobre la primera fecha de Taylor Swift en Argentina

El día más anhelado por todas las swifties llegó. Parecía lejana la idea de que Taylor Swift pise suelo Latinoamericano; sin embargo, luego de 17 años de carrera artística y con una de las giras más exitosas de la historia, la cantante estadounidense decidió incluir en la lista de países por visitar a México, Argentina y Brasil.

¿Pero qué significa asistir a un concierto de Taylor Swift desde la perspectiva de una fan? No es solo tener que pelear por conseguir un boleto y gastar tus ahorros. Hay mucho más detrás que solo se puede comprender desde el vínculo que tiene la intérprete de 'Cruel Summer' con su público.

Luego de tener la suerte de conseguir uno de los boletos para 'The Eras Tour', un swiftie debe pensar estratégicamente en qué outfit usará en el concierto. La comodidad en muchos casos no es una opción, se selecciona una vestimenta acordé a una referencia de uno de sus álbumes o 'Eras', como las conocen sus fans. Eso implica dejar de lado la condición climática con tal de estar acorde a la ocasión.

Llega el gran día, las horas de espera en la fila para entrar al evento más importante en la vida de un swiftie se reducen cuando encuentras a personas que comparten el mismo sentimiento y los tratas como si los conocieras desde hace muchos años. Intercambias anécdotas, fotos y los tan aclamados friendship bracelets que hiciste durante los meses previos, en referencia a su canción 'You're On Your Own, Kid'. Toda la euforia y unión del público genera una vibra tan positiva que no fue pasada por alto por los medios locales que llegaron a los exteriores del estadio Monumental a cubrir la algarabía de los swifties.

Al entrar al estadio, ya no hay vuelta atrás y si tienes la oportunidad, eliges el lugar más estratégico para poder verla lo más cerca posible durante las más de 3 horas de concierto. Recuerdas todas las veces que viste el concierto en otros países a través de vídeos, pero notas una gran diferencia: la pasión latinoamericana, esa misma que mueve a la multitud a intentar todas las formas para llegar a primera fila, de no dejar ni un solo espacio vacío para el recital y, sobre todo, gritar desde el alma las canciones que forman parte de tu vida.

Un show inolvidable

Luego de calentar la garganta con dos teloneros, Louta y Sabrina Carpenter, el reloj de la pantalla marca la cuenta regresiva por lo que esperaste 5 meses desde que salieron a la venta las entradas. La euforia de escuchar por primera vez en vivo a la intérprete de 'Blank Space' está presente desde la primera canción que obliga a saltar y gritar a todo pulmón como si tu vida dependiera de ello, pero eres consciente de que todo tu esfuerzo vale la pena cuando vez la cara de asombro de Taylor Swift al escuchar uno de los mejores públicos que ha tenido.

A diferencia de otros conciertos, el setlist de 45 canciones está cuidadosamente seleccionado y cada uno de los temas representa el éxito de los discos de la ganadora de 12 Grammys. Asimismo, se trata de un show dividido en diez partes, con pausas estratégicas para el cambio de vestuario de Taylor, junto a una puesta en escena característica de espectáculos de alto nivel.

No se necesita ser un fanático para reconocer la resistencia física que maneja Taylor Swift en su performance durante todo el show para lograr una presentación impecable, digno de una 'Mastermind'.

La puesta en escena está claramente diferenciada por cada ‘Era’ que inicia con 'Lover' y termina con 'Midnight', y cuenta con alrededor 13 vestuarios a lo largo del concierto. Pero lo que hace realmente único cada espectáculo de ‘The Eras Tour’ son las canciones sorpresas que trata de no repetir. Para este show Swift estrenó en vivo 'The Very First Night' y 'Labyrinth', las cuales generaron la algarabía de todo el público.

Cuando termina el concierto, sigues sin creer lo que acabas de presenciar. Repites esos momentos con videos grabaste o ves en internet y te vuelves a emocionar, porque al fin te das cuenta de que fuiste protagonista de uno de los eventos más importantes de tu artista favorita.

Las lágrimas vuelven a salir y compartes con tus amigos todas las anécdotas que hicieron de esa noche la más especial en tu vida. Finalmente, la frase que una vez dijo Taylor cobra verdadero significado: “Solo porque algo es cliché, no significa que no sea algo increíble”.