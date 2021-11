Víctor Manuelle ofrecerá un concierto en Lima, previsto para noviembre. | Fuente: Difusión

Luego de estrenar su sencillo "Víctimas las dos", hecho con la colaboración de La India, el cantautor de origen puertorriqueño Víctor Manuelle se encuentra preparando su nuevo proyecto discográfico, al mismo tiempo que alista su regreso a Lima con un concierto programado para el 20 de noviembre en el Arena Perú.

Su nuevo álbum será de salsa, según adelantó en un comunicado de prensa, que tiene proyectado lanzarse a mediados de 2022. Un disco que incluirá 10 canciones escritas en su mayoría el mismo cantante boricua y, además, tendrá invitados especiales.

"Estoy muy entusiasmado con mi nuevo disco y no ve las horas que salga ya a la luz, pero aparte de 'Víctimas las dos', que fue un pequeño adelanto, hay una canción muy linda que se llama 'Devuélveme un te amo', que habla de amor puro; otra que se llama 'Decidí tener pantalones', que es bastante fuerte también", adelantó Víctor Manuelle.

Y, finalmente, añadió: "El contenido está muy bien cuidado, porque pienso que hay una necesidad de escuchar buena lírica en estos momentos".

Como se recuerda, Víctor Manuelle encabezó hace unas semanas la campaña "Camínalo por tu héroe" a beneficio de los pacientes de Alzhéimer de su natal Puerto Rico.



Tuve el honor de compartir en tarima con @yosoylaindia e interpretar por primera vez frente al público #VictimasLasDos . Disfruta el video Recap de lo acontecido en Bogotá pic.twitter.com/69ZSXUXjfv — Víctor Manuelle (@VictorManuelle) October 12, 2021

El espectáculo de Víctor Manuelle en Lima

Víctor Manuelle cantará por primera vez en el Arena Perú. La cita es el sábado 20 de noviembre, con un espectáculo que será precedido por lo más selecto de la salsa peruana, como la revelación Brunella Torpoco, la Orquesta Bembé, Son Tentación, Zaperoko y el solista Farik Grippa.

Complementan el concierto la cantante Cielo Torres, Wilmer Cartagena, Combinación de la Habana y varios más. Las entradas para este evento están disponibles con un 15% de descuento en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.

Pero la música y el disco no son lo único que mantienen ocupado a Víctor Manuelle, sino también su nieta Dylara Valentina con quien comparte a diario en su casa de la Isla del Encanto al lado de su esposa Frances Franco con quien se casó a comienzos de este año después de 13 años de convivencia y de su hija Yanishka.

