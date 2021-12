The Cure tiene programados conciertos en Europa para 2022. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

La banda británica de rock The Cure anunció este lunes que hará gira europea en 2022, con 44 conciertos en distintos países, en la que presentará un nuevo albúm.

La formación nacida en la ciudad ingelsa de Crawley en 1976, liderada por Robert Smith, estará acompañada por los escoceses The Twilight Sad como artistas invitados.

The Cure presentará nuevo álbum a lo largo de dos horas de concierto en esta gira entre octubre, noviembre y diciembre del año próximo.

Letonia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia, Austria, República Checa, Hungría, Croacia, Italia, Francia, España, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido son los países elegidos para esta gira, que arrancará el 6 de octubre en Riga y echará el telón el 11 de diciembre en Londres (Reino Unido).

minor spelling mistakes amended. and. other. vyvfhjfgrs pic.twitter.com/3aw0Mfqv8b — ROBERT SMITH (@RobertSmith) December 7, 2021

The Cure, 45 años de trayectoria

Fundada en 1976, The Cure lanzó su primer álbum "Three Imaginary Boys" en 1979. En ese proyecto ya se incluían canciones que harían famosos a los miembros de la banda, como "Killing An Arab" y su clásica "Boys Don't Cry".

A principios de los años ochenta, la banda publicó una trilogía gótica, dentro de la corriente pospunk, con sus ábumes "Seventeen Seconds", "Faith" y Pornography". Este último trabajó representó uno de sus puntos más altos en su trayectoria.

A lo largo de su vida, The Cure sufrió varios cambios en su formación, aunque el vocalista Robert Smith se mantuvo como su líder hasta la fecha.

Sus últimos discos fueron "Bloodflowers" en 2000, "The Cure" en 2004 y "4:13 Dream" en 2008. El proyecto discográfico que lanzará el grupo en vivo en su gira europea pone fin a un silencio de 13 años.

(Con información de EFE).



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.