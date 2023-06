¡Confirmado! The Cure regresa a Lima y ofrecerá concierto en el Estadio Nacional: fecha y precio de entradas

The Cure está lista para su gira por Sudamérica, y Perú será uno de los escenarios privilegiados de este evento. Hace unas semanas, la confirmación llegó directamente del vocalista Robert Smith, quien anunció a través de su cuenta de Twitter que visitará nuestro continente.

Ahora, el anuncio oficial lo hace la productora Move Concerts Perú que, a través de un comunicado, anunció que el concierto se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

Bandas invitadas

Acompañando a The Cure en esta noche estarán las bandas extranjeras invitadas The Twilight Sad y Just Mustard, además de la agrupación nacional Resplandor, todas elegidas por el legendario Robert Smith, lo que promete una combinación perfecta de talento internacional y música local.

El concierto de The Cure en Lima marcará el inicio de su gira por Sudamérica, donde participará como headliner de los festivales Primavera Sound. Los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de presenciar un show propio de la banda, en el que se espera un setlist lleno de éxitos y canciones que han dejado huella en la historia del rock como: Boys Don’t Cry, Friday I’m in Love, Pictures of You, Just Like Heaven y Close to Me, entre muchos otros.

The Cure es una banda que no necesita valerse de tecnología o frases cliché para conquistar al público. Robert Smith, vocalista y líder, opta por centrarse únicamente en su interpretación vocal, presentando una extensa lista de canciones que además incluyen clásicos como Lovesong, A Forest o In Between Days. La voz de Smith, es su arma principal para conquistar a la audiencia.

Precio y venta de entradas para The Cure en Lima

Las entradas para Thre Cure en Lima saldrán a la venta en Teleticket. La preventa de entradas para tarjetas BBVA se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio, mientras que la venta general comenzará el 28 de junio. Además, se ofrecerá un 25% de descuento en la compra de entradas utilizando tarjetas BBVA. Precios desde 110 soles.

The Cure en Lima 22 de Noviembre - Estadio Nacional

Preventa exclusiva BBVA : 26 y 27 de Junio

Venta general : 28 de Junio

25% descuento con tarjetas de crédito y débito BBVA

Precios de las entradas*:

Campo A: S/ 438

Campo B: S/ 219.50

Occidente (numerado): S/ 350

Oriente (numerado): S/ 328.30

Norte: S/ 109.80

*Precios con descuento de 25%, incluyen comisión de Teleticket.