Morrissey en Lima: estos son los precios de las entradas en preventa y venta general para su concierto

Morrissey, uno de los artistas más icónicos e influyentes de todos los tiempos, ha confirmado que incluirá a Lima en su gira “40 years of Morrissey”. El aclamado cantante, compositor y autor británico se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 14 de setiembre gracias a Radio Oxígeno.

Con una extensa carrera artística, Steven Patrick Morrissey ha dejado una huella imborrable en la música con sus canciones emotivas y su distintiva voz. Sus canciones, llenas de melancolía, amor y desafío, han dejado una huella imborrable en la historia de la música, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de las últimas generaciones.

Desde su papel como vocalista principal y letrista de la legendaria banda The Smiths hasta su exitosa carrera en solitario, Morrissey ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus letras profundas y la originalidad de su estilo.

Con su gira “40 years of Morrissey” repasará sus grandes éxitos, como "Suedehead", "Everyday is Like Sunday" y "First of the Gang to Die", así como los éxitos de The Smiths, como "There is a Light that never goes out”, “How Soon is Now”, “This Charming Man”, y otros, que harán del 14 de setiembre una noche inolvidable.

Morrissey en Lima: precio de entradas

Las entradas para este imperdible evento saldrán a la venta general el 24 de junio en los módulos de Teleticket y a través de su web. Habrá una preventa exclusiva con tarjeta BBVA el 22 y 23 de junio, y contarán con un 25% de descuento.

Zona A: S/ 350

Zona B: S/ 240

Zona C: S/ 150

Gira de Morrissey por Latinoamérica

10 setiembre: Ciudad de México, México

14 setiembre: Lima, Perú

17 setiembre: Bogotá, Colombia

21 setiembre: Santiago, Chile

23 setiembre: Buenos Aires, Argentina

27 setiembre: Sao Paulo, Brasil

30 setiembre: Brasilia, Brasil