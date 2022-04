The Drums en Lima: Jonathan Pierce recordó su primer paso por Perú y cómo grabaron "Portamento"

Jonathan Pierce, el 'frontman' de The Drumas, conversó con RPP Noticias sobre su disco "Portamento". | Fuente: Difusión

Apenas habían lanzado "Portamento" un año atrás, cuando en octubre de 2012 la banda estadounidense The Drums, liderada por su vocalista Jonathan Pierce, aterrizó en suelo peruano para dar un concierto en el distrito de La Molina. Al igual que en el resto de Latinoamérica, su segundo álbum había cosechado varios fans en nuestro país, y según recordó el frontman del grupo en entrevista con RPP Noticias, muchos de ellos fueron a verlos a las afueras de un restaurante frente al mar.

"Estábamos comiendo cebiche y al salir del restaurante fuimos recibidos por cientos de jóvenes, algunos con guitarras, que estaban cantando 'How It Ended'. Me hizo llorar, fue una hermosa muestra de amor, creo que nunca voy a olvidar eso. Nada así nos ha pasado en ningún otro lado al que hemos ido. Cada vez que escucho que vamos a ir a Perú, ese recuerdo parpadea en mi cabeza. Se siente como un sueño, pero fue real, así que estoy feliz de volver a un lugar acogedor", dijo.

Han pasado diez años desde entonces y ahora este grupo de neoyorkinos, que en el 2011 grabaron entre un estudio y el departamento de Pierce su mentadísimo "Portamento", vuelven a Lima para ofrecer un concierto este sábado 2 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El espectáculo promete ser una celebración del disco que los lanzó a la fama internacional, pero también un reencuentro con un público que extrañaba moverse al ritmo de sus temas tristones.

"Portamento", melancólicamente bailable

Para Jonathan Pierce, grabar "Portamento" significó un momento de liberación. "Acabábamos de hacer nuestro álbum debut, estábamos emocionados por hacer ese disco, y la disquera me preguntó cuán rápido podíamos grabar el siguiente. Y les dije que me den seis meses", contó. Entre su primera propuesta y la siguiente, había una mayor confianza en el vocalista y compositor para abordar temáticas que anteriormente había decidido dejar de lado.

"El primer álbum era más musical, de ensueño, y las canciones eran sobre la playa, el océano y el amor, y aunque también hubo algunas canciones tristes, era más idealista. Entonces no sabía que todo el mundo estaría escuchándolo. Y cuando se volvió popular, me di cuenta de que mi próximo álbum tenía que ser más significativo, que para mí es lo mismo que ser honesto, genuino, vulnerable, abierto, y decidí hacer 'Portamento' de esa manera", comentó.

Las diferencias son notorias: mientras en uno de los temas de "The Drums" se hablaba sobre lo bonito que está el día para surfear, en "Portamento" su canción más icónica, "Money", empezaba hablando acerca de la proximidad de la muerte. Sus temas estaban centrados en los efectos lacerantes de una ruptura amorosa o en los placeres, lamentablemente fugaces, del amor. "Fui más honesto en la escritura, y en ese momento pasaba por una gran ruptura, estuve muy triste", dijo Pierce.

Cuando el cantante se refiere a la tristeza parece hacerlo en términos mayores. "Es una emoción que me ha dado mucho", reconoció. "Creo que a mucha gente le importa mucho la tristeza y para mí la clave de mi alegría y felicidad estaba muy dentro de mi tristeza. Cuando te alejas de la tristeza y no te permites estar triste, es cuando corres un mayor riesgo de deprimirte, de no sentir nada. Ahora, cuando pienso en mi tristeza, estoy muy agradecido. Me siento feliz, porque finalmente me permití amar esa parte de mí, y esa parte no me controla".



Pero si ese ese estado melancólico, aquel spleen personal de Pierce, impregnaba las letras del álbum, su sonido parecía más bien una invitación a bailar. Solo, acompañado o como fuere. Hallar ese ritmo propio, de acuerdo con el vocalista, fue el resultado de "una mezcla de cosas", empezando por toda la música que había consumido —"el indie rock de los 90 y la música electrónica"— hasta episodios más vitales, como su mudanza a Florida desde Nueva York durante la grabación del primer disco.

"Florida es muy veraniega todo el tiempo, y hay playas por todas partes, Disney World está ahí. Se supone que Disney es un lugar feliz, pero hay algo muy triste al respecto. Creo que mi ubicación, donde estaba haciendo el álbum debut, también influyó en el sonido. Además crecí amando a Joy Division y The Smiths. Y en ese momento estaba escuchando muchas bandas indie pop de Suecia, y esa música es un poco triste, pero muy melódica y cursi, y todos estos se mezclan", reflexionó.

El espíritu de The Drums: "No estamos persiguiendo tendencias"

De "Portamento" en adelante, The Drums lanzó cuatro discos más, el último de ellos en 2021, titulado "Mommy Don't Spank Me". Al pensar en el desarrollo de su carrera, Pierce se ve a sí mismo como alguien sin prisas y con más incertidumbres que certezas. Aunque matizó: "Tengo mucha curiosidad por cómo sonará mi nuevo álbum, cómo se va a sentir, sobre lo que quiero escribir".

Con sus 40 años, lo único que desea es que "todo lo que haga importa y suceda con sentido". "Es una especie de meta imposible", señaló entre risas. Pero está tratando de "no escribir música solo porque sí". "No necesitamos más música en el mundo por el simple hecho de hacerlo", dijo. De ahí que haya ralentizado su proceso creativo —"antes podía grabar diez horas en un día, ahora solo dos o menos"— y procure componer sus canciones con la paciencia de un escultor.

"Voy más lento a propósito en mi vida diaria, en mis rutinas. Estoy tratando de hacer mucho espacio para descansar", indicó con la seguridad que le da ser un músico veterano.

Al realizar un balance de los años, vale también preguntarse: ¿qué fue de aquella escena indie rock que de 2010 en adelante tuvo un resurgimiento con bandas como Arcade Fire, Vampire Weekend, entre otros, sonando en los audífonos de nuevas generaciones? "Honestamente, siempre va cambiando", dijo Jonathan Pierce. "Puedes perseguir la tendencia y el precio que pagas por eso es que echas un vistazo atrás y dices: 'Dios mío, hice un montón de cosas vergonzosas para estar en la cima'".



Luego, agregó: "Muchas bandas empezaron al mismo tiempo que nosotros y muchas de esas bandas ya desaparecieron ahora. The Drums prevalecieron, porque son serios con lo que hacen, son consistentes y no estamos persiguiendo tendencias ni queremos ser la siguiente gran cosa". Esa falta de presuntuosidad, precisamente, es la que sus fans aplauden. Y seguirán aplaudiendo de pie este sábado 3 de abril.

