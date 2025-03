The Offspring en Lima: este es el posible setlist de la banda californiana en su concierto en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La banda de punk The Offspring regresa a nuestro país, para ofrecer un esperado concierto en Costa 21 de San Miguel, este viernes, 21 de marzo, como parte de su tour Supercharged Worldwide in '25.

La agrupación liderada por el vocalista Dexter Holland y por el guitarrista Noodles inició el tramo sudamericano de su gira mundial con cinco presentaciones en Brasil, tras lo cual ofrecerá conciertos en Argentina y Chile, antes de llegar a Perú.

Esta sección de su tour culminará en Colombia, el próximo 23 de marzo, antes de viajar hasta el otro lado del mundo, para ofrecer recitales en Japón y Australia.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cuál será el setlist del concierto de The Offspring en Lima?

The Offspring inició esta nueva gira mundial para promocionar su nueva producción Supercharged (2024), undécimo álbum de estudio de la banda californiana.

Por este motivo, el setlist de este tour presenta algunas canciones del nuevo disco, sin dejar de lado a los clásicos de la agrupación.

Este es el setlist del concierto que The Offspring ofreció en Curitiba, Brasil, realizado el pasado 9 de marzo; que puede darnos una idea de cuál será la lista de canciones en Perú:

1. All I Want

2. Come Out and Play

3. Want You Bad

4. Staring at the Sun

5. Genocide

6. Come to Brazil

7. Hit That

8. Original Prankster

9. Make It All Right

10. Smoke on the Water / Man on the Silver Mountain / Iron Man / Back in Black

11. In the Hall of the Mountain King

12. Blitzkrieg Bop

13. Bad Habit

14. Gone Away

15. Why Don't You Get a Job?

16. (Can't Get My) Head Around You

17. Pretty Fly (for a White Guy)

18. The Kids Aren't Alright

19. You're Gonna Go Far, Kid

20. Self Esteem

Cabe mencionar que en otras fechas en Brasil hubo ligeros cambios en el setlist, incluyendo temas como Looking Out for #1, Mota y Truth in Fiction.



The Offspring in Lima

El concierto de The Offspring en Lima es este 21 de marzo, en Costa 21 de San Miguel. Las entradas están a la venta en Teleticket.