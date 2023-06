"Estamos horrorizados": The Offspring se disculpa por reedición de álbum con canciones censuradas

La popular banda de punk rock The Offspring salió al frente de las críticas en torno a la reedición de Rise and Fall, Rage and Grace, estrenada esta semana para celebrar los 15 años de esta producción.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la agrupación californiana dijo estar “horrorizada” al enterarse que la versión en vinilo de esta reedición incluía hasta tres temas censurados.

“Cualquier fanático de The Offspring sabe que disfrutamos maldiciendo de vez en cuando, porque a veces simplemente no hay sustituto para una palabrota colocada correctamente”, publicó la banda.

“Así que deben entender que estamos jodidamente horrorizados de saber que la reedición del vinilo del 15 aniversario de Rise and Fall, Rage and Grace incluye las versiones ‘limpias’ de You're Gonna Go Far, Kid, Nothingtown y Stuff Is Messed Up. No tenemos idea de cómo ocurrió esta mier.... Ni siquiera sabíamos que había una versión ‘limpia’ (de estas canciones)”, añadió.



Piden disculpas

The Offspring pidió disculpas por lo ocurrido y adelantó que ya se encuentra trabajando con Round Hill Records, su disquera, para encontrar una solución al problema “lo antes posible”.

“Les informaremos a todos cómo y cuándo se remediará esto, pero tengan la seguridad de que, maldita sea, se arreglará. Gracias a todos por su paciencia, y por favor acepten nuestras más profundas disculpas”, concluyó el comunicado.

The Offspring goza de gran popularidad en Perú, con un nutrido grupo de fanáticos. La banda se ha presentado hasta en tres oportunidades en nuestro territorio. Su último concierto fue a fines de 2019, cuando se presentaron junto con Bad Religion, otro de los máximos representantes del género.