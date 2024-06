The Offspring anunció nuevo álbum ‘Supercharged’ y ya estrenó su primera canción

La banda californiana de punk rock The Offspring anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, Supercharged, el undécimo de su discografía, que llegará al mercado el próximo 11 de octubre.

Para promocionar este anuncio, la agrupación liderada por Dexter Holland y Noodles estrenó su nueva canción, Make It All Right.

“La canción habla de las personas en nuestras vidas que nos hacen sentir fuertes cuando nos sentimos deprimidos: nuestros amigos del alma que nos hacen sentir bien”, resaltó Dexter Holland.



Detalles de Supercharged

Supercharged fue producido por Bob Rock, al igual que los anteriores trabajos de la banda, y contará con diez nuevos temas. El disco fue grabado en distintos estudios de Estados Unidos.

“Queríamos que este disco tuviera energía pura desde el principio hasta el final. Por eso, lo hemos llamado Supercharged. (...) En este disco hablamos de todo eso: de una manera que celebra la vida que compartimos y dónde nos encontramos ahora”, resaltó Holland.

Supercharged será el undécimo disco en estudio de The Offspring y sucederá al cuestionado Let the Bad Times Roll, lanzado en 2021.



Las canciones de Supercharged

1. Looking Out For #1

2. Light It Up

3. The Fall Guy

4. Make It All Right

5. Ok, But This Is The Last Time

6. Truth In Fiction

7. Come To Brazil

8. Get Some

9. Hanging By A Thread

10. You Can’t Get There From Here