Avenged Sevenfold lidera el cartel del Vivo X el Rock 2025: ¿qué otras bandas confirmadas para el festival?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Finalmente se revelaron los nombres de las más de 40 bandas que harán vibrar a Lima en marzo de 2025. Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, Anthrax, Los Fabulosos Cadillacs y The Hives encabezan la lista de artistas internacionales confirmados para la próxima edición de Vivo X el Rock, el festival que regresa a lo grande después de cinco años de espera.

► Vivo X el Rock regresa en marzo del 2025 tras cinco años de su última edición

Durante una conferencia de prensa este lunes, la organización del evento sorprendió al anunciar que, por primera vez, tres bandas peruanas compartirán el escenario principal: Miki González, celebrando 50 años de carrera musical; M.A.S.A.C.R.E., con su formación original; y G-3, la emblemática banda de hardcore punk.

Poco después del anuncio, Marilyn Manson y The Hives lo compartieron en sus redes sociales, mientras que Avenged Sevenfold dedicó un mensaje especial en Instagram: "Encantados de anunciar que iremos a Perú por primera vez como cabezas de cartel en Vivo X el Rock 2025. ¡Nos vemos allá!".

¿Cuándo será Vivo X el Rock 2025?

El festival Vivo X el Rock tiene previsto su gran regreso el próximo 29 de marzo de 2025, donde más de 40 bandas se presentarán en el escenario del Club Cultural Lima. La preventa de entradas comenzará el 30 de septiembre desde las 10 a.m., a través de Ticketmaster, con precios desde 262 soles.

La última edición del festival Vivo X el Rock se llevó a cabo en noviembre de 2019.Fuente: Facebook: Festival Vivo X el Rock

¿Quiénes tocarán en Vivo X el Rock 2025?

La producción de Vivo X el Rock reveló este lunes el tan esperado line-up para su próxima edición en 2025, con Avenged Sevenfold, Marilyn Manson, Anthrax, Los Fabulosos Cadillacs y The Hives como los grandes nombres del cartel. Además, destacan importantes bandas nacionales como Zen, La Sarita y Frágil, así como la presencia femenina representada por agrupaciones como Área 7.

Aquí la lista completa de bandas confirmadas:

Avenged Sevenfold Marilyn Manson Anthrax Los Fabulosos Cadillacs The Hives Molotov Capital Cities Animal Allison Smash Mouth Deadly Apples 2 Minutos Estelares Miki González M.A.S.A.C.R.E. C3 La Liga del Sueño Zen La Mente Aeropajitas Frágil Rafo Ráez Gaia La Sarita Inyectores Difonía Mauser Plug Plug Novalima Hyena La Zorra Zapata Gala Brie Área 7 Clara Yolks Atómica Uchpa Charlie Parra Ni Voz Ni Voto 380 Barrio Calavera Cecimonster Vs. Donka Tylfs Kuraka Volcano Wan Jean Paul Medroa

¿Cuándo fue la última edición de Vivo X el Rock?

La última edición de Vivo X el Rock se celebró el 23 de noviembre de 2019 en el Estadio de San Marcos. Aquella vez, el festival contó con un cartel estelar, encabezado por The Strokes y Slipknot, junto a otras grandes bandas como Interpol, Bullet for My Valentine, Fito Páez y The Rasmus, entre muchos otros.

Aunque estaba previsto que el evento regresara el 26 de septiembre de 2020, la pandemia de COVID-19 y las restricciones de la cuarentena general obligaron a reprogramarlo inicialmente para el 11 de septiembre de 2021. Sin embargo, la cancelación fue definitiva. Desde entonces, se realizaron varios intentos por reactivar el festival, pero no fue posible concretarlo hasta ahora, tras cinco años de ausencia.

La preventa de entradas inicia el 30 de septiembre desde las 10 a.m.Fuente: Facebook: Festival Vivo X el Rock

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis