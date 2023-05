Tiesto en Lima: DJ regresa a Perú y se presentará en el Estadio San Marcos

Los fanáticos peruanos de la música electrónica lo pedían y se cumplió el deseo de todos los 'ravers' nacionales. Tiesto se presentará en el Estadio San Marcos en este 2023.

La fecha para la presentación del DJ neerlandés en suelo peruano está agendada para el viernes 13 de octubre. El también productor y creador de grandes éxitos como Adagio For Strings y Traffic pondrá a vibrar a todos al ritmo de potentes beats.

Las giras de Tiesto por todo el mundo y sus apariciones en casi todos los festivales internacionales denotan que es uno de los productores y DJs más respetados en la industria musical.

Tiesto llega por segunda ocasión a Perú. | Fuente: Ultra

Sus dos gramófonos ganados en los premios Grammy lo demuestran: en el año 2008 obtuvo el galardón de Mejor Álbum Dance/Electrónico por Elements of Life y, siete años después, ganaría la categoría Mejor Grabación Remezclada gracias al tema All Of Me (Tiesto Remix)'.

Para entender lo que es actualmente hay que ir a sus inicios, donde se le escuchaba muy distinto a lo que es ahora. En los primeros años del nuevo milenio, el neerlandés estuvo ligado a la música trance, un género que surgió del techno y que envuelve a sus oyentes con sus melodías rápidas y líricas muy emotivas.

Las entradas para el concierto de Tiesto en Lima están a la venta desde este jueves 18 de mayo, vía Teleticket, y se encuentran a partir de los S/100.