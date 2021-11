Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, participará como panelista en el Veltrac Music Festival. | Fuente: 3 Puntos Comunicación Creativa

Serán cuatro días de impulso a la industria musical. Del 24 al 27 de noviembre, se desarrollará en Lima el Veltrac Music Festival, evento que busca ser la nueva vitrina para el desarrollo de nuevos proyectos musicales emergentes.

Esta iniciativa cultural se realizará en versión híbrida, y comprende una plataforma de mercado dirigida para los agentes profesionales de la música llamada VMF Pro y una serie de conciertos en vivo en versión streaming y presencial, bajo el nombre VMF Showcases.

Así, los asistentes al Veltrac Music Festival podrán elegir entre de las actividades del VMF Pro, que cuenta con panelistas de primer nivel, como Nils Bernstein, exrepresentante de bandas como Nirvana, Interpol, Yo La Tengo, Kurt Vile, etc.; y Rubén Albarrán, vocalista de la banda mexicana Café Tacvba.

También forman parte de ese grupo de especialistas Leila Cobo, una de las más reconocidas expertas de la música latina y vicepresidenta de Billboard Latino; Francisca Valentina, una de las voces más reconocidas del pop latinoamericano y fundadora de la plataforma y festival feminista Ruidosa; entre otros expertos nacionales e internacionales de la industria musical.

Veltrac Music Festival presentó su 'line up' oficial, que incluye bandas internacionales y nacionales. | Fuente: Instagram / Veltrac Music Festival

Conciertos y bandas invitadas

Por otro lado, los espacios elegidos por Veltrac Music Festival para los conciertos en vivo serán la Plazuela de las Artes, Cinematógrafo y el Teatro Municipal.

Entre los artistas internacionales confirmados, están el dúo de música electrónica colombiano Mnkybsnss, el cantante y pianista alternativo Duplat, los costarricenses Nakury & Barzo, dueños de un potente sonido con base de hip hop y rap en español y, finalmente, la multi instrumentista y compositora argentina Silvina Moreno.

De las propuestas nacionales, destacan los showcases presenciales de bandas como Kanaku y el Tigre, Hit la Rosa, Nuria Saba, Gianluca Zanellatto, entre otros. Así también, se presentarán virtualmente las bandas nacionales Los Lagartos, Los Estrobocópicos, Attawalpa, Perros Santos y muchas más.

Mnkybsnss, Nakury & Barzo y Silvina Moreno se presentarán en esta nueva edición del Veltrac Music Festival. | Fuente: Composición (3 Puntos Comunicación Creativa)

Luchar contra la pandemia

El contenido de este primer encuentro ha sido cuidadosamente diseñado por profesionales peruanos de la industria musical, en colaboración con un comité consultor internacional, integrado por expertos y protagonistas del desarrollo de este sector en sus respectivos países.

“Es hora de contribuir y resurgir en colectivo luego del golpe de la pandemia, esta es una apuesta desde el sector privado que vemos muy necesaria para formalizar nuestra escena”, comentó Pepe Velázquez, director de la productora Veltrac Music, en un comunicado de prensa.

