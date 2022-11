En su concierto en Lima, Vicentico ofrecerá lo mejor de su repertorio y de su último disco 'El Pozo Brillante'. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Este 4 de noviembre, el cantante argentino Vicentico iba a ofrecer un concierto en Lima después de tres años. Sin embargo, según anunció en un comunicado de prensa, la fecha de esta cita con su público peruano ha sido cambiada por "motivos de fuerza mayor" para el 17 de marzo de 2023.

El show del reciente ganador de dos premios Grammy se realizará en el Arena Perú y las entradas ya adquiridas y sus ubicaciones serán validas para la nueva fecha. Quienes deseen realizar alguna solicitud adicional, solo deben ingresar a la página web de Teleticket.

La última vez que Vicentico aterrizó en suelo peruano fue en noviembre de 2019, antes del inicio de la pandemia. Así como aquella vez, en esta ocasión el artista promete un repaso por los temas más conocidos de su repertorio, como 'Algo contigo', 'Esclavo de tu amor', 'Los caminos de la vida', entre otros.

Pero también tendrá novedades, ya que traerá al escenario limeño algunos temas del séptimo disco que lanzó como solista en 2021, titulado 'El pozo brillante'. Una producción de 11 canciones, que contenía algunos éxitos como 'Freak', 'No puedo', 'Cuando salga' y 'Ain’t Go No (I Got Life)', este último el único que no fue escrito por el intérprete.





Vicentico, de Los Fabulosos Cadillacs a solista

Los inicios de la carrera de Vicentico se remontan a los años 80, cuando después de trajinar en proyectos juveniles, fundó junto a Mario Siperman, Aníbal Rigozzi y Flavio Cianciarulo la banda de ska Los Fabulosos Cadillacs. Junto a este grupo, el cantante alcanzaría fama en todo Latinoamérica desde el disco 'Yo te avisé!!'.

Entre el ska, el reggae y el dub, el ritmo fiestero y fresco de la agrupación no tardó en ser uno de los favoritos a mediados de la década de 1980. Tanto fue su éxito que, para 1995, atravesaban una "primavera" creativa y comercial gracias al álbum 'Rey Azúcar', que incluyó 'hitazos' como 'Mal bicho', 'Strawberry Fields Forever' y 'Las venas abiertas de América Latina'.

Sin embargo, entrado en la primera década del 2000, Vicentico se preparó para lanzar su carrera como solista. Su primera incursión fue un disco de título homónimo, en el que sobresalió uno de sus temas más icónicos: 'Algo contigo'. A este proyecto le seguirían todavía siete más, el último de ellos 'El pozo brillante'.

Así, con solo su nombre, Vicentico se ha convertido en un referente de la música latina que ha acumulado premios en las galas más importantes de la música, como los galardones a Mejor Canción de Rock y a Mejor Álbum de Rock que ganó en los Grammy en 2013 y 2015, respectivamente.

