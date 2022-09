Vijay Kesh se animó a improvisar en vivo y hasta retó a Cosculluela y Residente. | Fuente: Facebook Vijay Kesh

Vijay Kesh, antes conocido como New Era, es el primer rapero peruano en clasificar a la final del FMS International 2022, competencia de freestyle. Tiene 22 años e improvisa sin problemas. En conversación con RPP Noticias, el joven rapero comentó sobre su participación en el Festival ‘Un millón más na 2022’, la movida urbana local, la presencia femenina en el rap peruano y se animó a improvisar con palabras de actualidad en tendencia.

EL RAP COMO PROFESIÓN

Vijay Kesh se presentará en el Festival ‘Un millón más na 2022’ el próximo 25 de septiembre, en el Arena Perú. Allí compartirá escenario con grandes exponentes de la movida urbana como Gonzalo Genek, Jaze, Janice, entre otros.

Sobre esa presentación, el intérprete de “El muchachito de barrio” comentó: “Es una gran oportunidad. Siento que el festival es el inicio de mi carrera como artista”. Además, Vijay Kesh aceptó que el mayor reto que tendrá durante el festival será que “su nombre sobresalga”.

El rapero también comentó sobre la presencia femenina en el rap peruano: "El freestyle es muy bonito porque conoces muchas personas nuevas. No hay discriminación, no hay racismo. Las mujeres tienen una liga que se llama Freestyle Femenino en la que solo batallan mujeres. Es como un fútbol femenino. Esa liga ha agarrado bastante relevancia porque de ahí sale una ganadora que participa en Red Bull". Y añadió: "Las mujeres que yo conozco en Perú tienen mucho nivel. Tienen mucho poder para representarse. Tenemos a una que es nueva: se llama Necia. Es una señorita de 15 años muy buena. Yo a su edad no rapeaba de esa manera".





EL RETO DE IMPROVISAR

El freestyler se animó a improvisar en vivo con palabras en tendencia como elecciones, reina Isabel II y Cosculluela. A este último, un cantante puertorriqueño, se animó a retarlo: "Si a mí me tocara batallear con Cosculluela, yo iría como New Era, porque Vijay es bueno rapeando, pero New bueno en las tiraderas. Aparte yo se lo digo de frente: Que venga Cosculluela para que me tire, pero que se junte con Residente”.