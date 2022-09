El músico Feid suma un nuevo álbum en su trayectoria con "Feliz cumpleaños Ferxxo". | Fuente: Universal Music Group

Esta semana, el último disco del cantante colombiano Feid, titulado "Feliz cumpleaños Ferxxo", se filtró en redes sociales antes de su fecha de estreno. Por ello, el artista de 30 años decidió adelantar su lanzamiento para este miércoles 14 de septiembre, que decidió sacar a la luz todo su material.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el músico natural de Medellín compartió con sus seguidores cómo esta filtración cambió todos sus planes, pero mencionó que, independientemente de esta adversidad, su álbum estaría disponible para todos antes de lo programado.

"Un poquito como tristongo de que me piratearon el álbum, pero con todo el amor del mundo lo vamos a poner en la calle mañana, aquí les dejo el cover que acabamos de hacer. Tenía planes muy diferentes a estos, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y yo confío en que tiene lo mejor para el Ferxxo", dijo Feid en una publicación.

Con "Feliz cumpleaños Ferxxo", Feid suma su sexto disco de estudio a una trayectoria que inició en 2017, cuando estrenó su debut "Así como suena".

Feid: La lista de canciones de su nuevo álbum

La portada de "Feliz cumpleaños Ferxxo" fue diseñada por la hermana de Feid, Manuela Villada. Al momento de su lanzamiento, los seguidores del colombiano le llenaron la caja de comentarios de sus redes sociales con comentarios positivos. A continuación, de estos temas está compuesto el disco:

1. Intro

2. Castigo

3. Feliz Cumpleaños Ferxxo

4. Nieve

5. Ferxxo 100

6. Belixe

7. XQ Te Pones Así Ft Yandel

8. X20X

9. Prohibidox

10. Lady Mi Amor

11. Quemando Calorías

12. Aguante

13. Si Te La Encuentras Por Ahí

14. Normal

15. La Buena Fai

Feid y su concierto en Lima

El pasado 26 de marzo, Feid llegó a Lima para ofrecer un concierto en el Arena Perú del Jockey Club. El show formó parte de su gira "Vacaxiones con el Ferxxo", que incluyó visitas a Chile y Perú. En nuestro país compartirá tarima con la revelación de Barranquilla: Beéle, quien suena con "Fantasi" a dúo con Tini, el colombiano Gusi y su éxito "Locos Dementes" , el chileno Lion La Voz y el peruano Austin Palao.

Antes de dar su espectáculo, el colombiano lanzó el sencillo "Pantysito", junto a Alejo y Robi. El tema nació en TikTok, donde se viralizó de manera orgánica. De esta manera, quien fuera el compositor de estrellas de la música urbana como J Balvin, Nicky Jam y Reykon continuó allanando su camino como cantante.

Alguna vez, en conversación con RPP Noticias, Feid afirmó que no existe una "clave para tener canciones exitosas". "Es la que uno menos espera, o a veces sí sabes pero no sabes hasta qué punto va a llegar. Cuando uno lanza una canción uno no sabe qué va a pasar entonces la clave está en trabajar de corazón y ser fiel a lo que a uno le gusta para que cuando salga la canción la gente se conecte bien rápido", indicó.

