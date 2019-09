Será la primera vez que Weezer realice un concierto en el Perú.

La banda estadounidense Weezer se encuentra en plena promoción de su próximo disco, "Van Weezer", que se lanzará el próximo 15 de mayo de 2020. Poco antes de su primer show en vivo en el Perú, el grupo conformado por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner lanzó el videoclip de la canción "The End of the Game".

Weezer anunció además que se sumará a una gira de conciertos junto con las destacadas agrupaciones Green Day y Fall Out Boy.

El llamado Hella Mega Tour será una gira en 20 ciudades de Estados Unidos y 8 de Europa a mediados del 2020. Esto coincidirá con el lanzamiento de los nuevos álbumes de las tres bandas: “Father of it All” de Green Day -que saldrá el 7 de febrero- y el de Fall Out Boy, “Greatest Hits: Belivers Never Die—Volume Two”, que saldrá el 15 de noviembre. La banda de ska-punk The Interrupters abrirá todas las fechas de la gira.

El cuarteto llegará a nuestra ciudad para iniciar su primera gira sudamericana en sus más de 27 años de formada. El tramo es parte de un extenso tour mundial para promocionar su disco número 13 en estudio: “Weezer (The Black Album)”.

Estos son los precios de las entradas en Etapa 3, que son válidos hasta el día del concierto o hasta agotar stock disponible:

VIP: S/. 325

Preferencial APDAYC: S/. 205

Tribuna Numerada: S/. 225