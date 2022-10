Adele publicó el video musical de otro sencillo que pertenece a su disco de estudio "30". | Fuente: Difusión

La cantante británica Adele continúa lanzando novedades que forman parte de su último disco de estudio '30', el cual salió a la luz en noviembre del año pasado. Esta vez, estrenó el video musical de su tema 'I Drink Wine' durante un evento especial de fanáticos llamado 'Happy Hour with Adele', que tuvo lugar en West Hollywood (California, EE.UU.).

Durante el encuentro con sus seguidores, la estrella pop aprovechó en tomarse fotografías con sus fans y brindar por el debut de su nuevo videoclip, que contó con la dirección fotográfica de Joe Talbot, el ganador en la categoría de mejor director del Festival de Sundance 2019 por su cinta 'The Last Black Man in San Francisco'.

En el nuevo material, puede verse a la intérprete de temas como 'Easy On Me' y 'Hello' flotando soñadoramente por un río lento, con un vestido personalizado de la casa de modas Valentino. A su alrededor, nadadores sincronizados bañan a la cantante en vino rosé.

El próximo 18 de noviembre, la artista de 34 años iniciará 'Weekends With Adele', su muy esperada residencia en el Caesar's Palace de Las Vegas (EE.UU.), donde ofrecerá 32 conciertos hasta fines de marzo de 2023. Su último álbum debutó como número 1 en 30 países. Según fans y críticos, '30' es considerado el trabajo más audaz de Adele hasta la fecha.

'30', el nuevo proyecto de Adele

Casi seis años después del estreno de su disco '25', Adele lanzó en noviembre de 2021 el famoso '30', proyecto discográfico que relata el periodo más "turbulento" de su vida. En su momento, la cantante afirmó que este álbum era producto de un proceso de reconstrucción de su hogar y su corazón.

"He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzar este álbum", afirmó entonces.

Lo nuevo de Adele está producido por los antiguos colaboradores Greg Kurstin, MaxMartin, Shellback y Tobias Jesso Jr., así como por los nuevos colaboradores Inflo y Ludwig Göransson. Como se recuerda, la cantante, natural del barrio de Tottenham, al norte de Londres, se dio a conocer con su álbum debut, '19', en 2008, con el que llegó a lo más alto de las listas de los más vendidos con temas como 'Chasing Pavements' y 'Hometown Glory'.

