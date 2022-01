"Oh my God": el nuevo video de Adele ya está disponible | Fuente: Instagram | Adele

Adele estrenó el video de su tema "Oh My God", el cual se incluye en su último álbum "30". Para la realización del clip, la cantante británica volvió a contar con la participación de Sam Brown, el mismo que dirigió en el 2010 el videoclip del exitoso tema "Rolling In The Deep".

De acuerdo a un comunicado de Columbia Records, la energía y el movimiento del video subrayan el tono rápido y sensual de la canción, especialmente cuando Adele afirma: "Sé que está mal, pero quiero divertirme".

"30", el cuarto y último álbum de estudio de Adele, sigue dominando las listas de éxitos de todo el mundo y está oficialmente certificado como "3x platino" en los Estados Unidos y "2x platino" en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea.





"30" EL ALBUM MÁS VENDIDO DE 2021

Lanzado el pasado noviembre, "30" es el álbum más vendido de 2021 y en los Estados Unidos ha sido el número 1 en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard durante 7 semanas. El sencillo principal del álbum, "Easy On Me", ha ocupado la posición número 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante 8 semanas.

"Easy On Me" es actualmente la canción número 1 en la radio Top 40 de Estados Unidos por sexta semana, superando el mejor récord anterior de Adele con "Rolling In The Deep" en 5 semanas en 2011.

