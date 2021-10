Adele lanzó su nuevo tema "Easy On Me". | Fuente: Sony Music | Fotógrafo: Simon Emmett

Adele está de vuelta. Este jueves, la estrella británica lanzó su nuevo sencillo "Easy On Me" del que hace unos días había ofrecido un adelanto. Una canción que precede el estreno de su nuevo álbum "30", que estará disponible el 19 de noviembre.

A principios de esta semana, la cantante compartió la noticia de la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y una nota personal para sus seguidores en la que les hizo saber que estaba "finalmente lista para sacar este disco".

La canción "Easy On Me" salió a la luz junto a un videoclip que, según reportó su disquera en un comunicado de prensa, fue filmado en septiembre pasado, en Quebec (Canadá). Para desarrollar este material, Adele colaboró nuevamente con el director Xavir Dolan, ganador del Gran Premio de Cannes.

Escucha el nuevo sencillo de Adele

"30", el nuevo proyecto de Adele

Según el director de "Easy On Me", tanto él como Adele sufrieron cambios en todos estos años. "Para mí, no hay nada más fuerte que los artistas se reconecten después de años alejados. Esta es una oportunidada para celebrar cómo ambos hemos evolucionado, y cómo ambos también nos hemos mantenido fieles a nuestros temas más queridos", dijo.

El videoclip del tema comienza en misma casa que la pareja utilizó para grabar el video del exitoso sencillo "Hello" que Adele grabó en 2015. Casi seis años después del estreno de su disco "25", la cantautora prepara la salida de "30", proyecto discográfico que relatará el periodo más "turbulento" de su vida.

El nuevo álbum está producido por los antiguos colaboradores Greg Kurstin, MaxMartin, Shellback y Tobias Jesso Jr, así como por los nuevos colaboradores Inflo y Ludwig Göransson. Este trabajo ya se puede preordenar en todas las tiendas físicas y digitales de todo el mundo, y estará disponible en todas las plataformas virtuales.







