Alex Fernández le dedica emotiva canción a su padre, "El tiempo no perdona". | Fuente: Instagram

Alex, el hijo menor de Alejandro Fernández, lanzó su nueva canción “El tiempo no perdona”, dedicada a su padre. En innumerables ocasiones, el joven se ha referido a él como “maestro” por haberle enseñado lo que más ama: la música.

En el 2019 lanzó primer disco, "Sigue la dinastía", como una declaración de intenciones en relación a seguir la tradición de su familia de hacer música de mariachi. El artista, de 26 años, publica el tema no solo para Alejandro sino para enviar un mensaje de fraternidad a toda la población debido a la crisis del coronavirus.

"Creo que va a venir bien ahora, porque a pesar de todo la gente está muy receptiva y el video quedó increíble, me hizo llorar muchísimo", expresó Alex Fernández. El video sobrepone la letra de la canción con una serie de fotografías que viajan atrás en el tiempo y relatan la historia del cantante con su padre.

Ambos han estado muy unidos desde siempre, explicó el joven, aunque este vínculo ha sido más mediático desde la última gala de los Latin Grammy, en la que por primera vez el ícono de las rancheras Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex cantaron juntos acompañados por el Mariachi Sol de México.

MARIACHI DE VOCACIÓN

Hace aproximadamente tres años Alex acudió al estudio del rancho de Guadalajara de su abuelo para que le ayudara a grabar una canción dedicada a su abuela y su madre, y fue entonces cuando Vicente Fernández se sorprendió del talento que desconocía de su nieto y le dijo que le grabaría un disco, pero del estilo que el joven quisiese, según el nieto.

"Este género (mariachi) es mi favorito y por eso lo elegí. Nadie me obligó, de hecho al contrario, mi abuelo no tenía idea de que iba a ser este género cuando me dijo que podía elegir el estilo que quisiera y cuando se lo dije se impresionó pero estaba contento", detalló.

Sin embargo, parte de su familia y allegados no vieron bien su decisión por aquel entonces. "Ellos creían que era mala idea escoger este género porque cuando me lancé estaba un poco muerto. Me decía que era música anticuada, para gente grande y para terminar la fiesta, pero al final del día es importante que uno cante lo que le gusta, las tendencias siempre van a cambiar y si no disfrutas no conectas con el público", apuntó.

Con información de EFE