Andrés Calamaro cumple este domingo 60 años, con el reciente lanzamiento de un dueto con el fallecido cantante Rodrigo y a la espera del inminente estreno de un documental sobre la vida del músico argentino, quien formó parte de icónicas bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez.



Calamaro sumó su voz a la del fallecido Rodrigo Bueno, uno de los cantantes de cuarteto más populares de Argentina, para la grabación de "Amor Clasificado", tema que será incorporado a una serie de duetos que se están grabando en homenaje a "el Potro", quien murió en un accidente en 2000.



El video de esta versión de "Amor Clasificado", que amalgama las voces de ambos artistas, fue lanzado el pasado viernes.



Andrés Calamaro se prepara en tanto para el estreno a finales de este mes, a través de Star+, el servicio de streaming de The Walt Disney Company, de un episodio de "Bios", producido por National Geographic, dedicado al músico argentino.



La joven cantante argentina Nathy Peluso ha sido la cronista elegida para guiar este episodio de "Bios", en el que el propio Calamaro repasa su trayectoria artística.



De Los Abuelos de la Nada a "Dios los cría"

Nacido en Buenos Aires el 22 de agosto de 1961, Andrés Calamaro saltó a la fama en la década de 1980 como integrante de Los Abuelos de la Nada, banda liderada por Miguel Abuelo, y en la década posterior fue parte del exitoso proyecto musical de Los Rodríguez.



A la par, el cantante, compositor e instrumentista labró su carrera como solista, que incluye una treintena de discos, entre álbumes de estudio, grabaciones en vivo y recopilaciones especiales.



En la discografía de Andrés Calamaro sobresalen trabajos como "Alta suciedad" (1997), "Honestidad brutal" (1999) y "El salmón" (2000).



Su más reciente disco es "Dios los cría", lanzado en mayo pasado y compuesto de versiones de canciones emblemáticas de Calamaro con la colaboración de otros conocidos artistas de la música latina, entre ellos, Alejandro Sanz, que participó en la versión de "Flaca".

