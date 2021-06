Andrés Calamaro lanzó este año "Dios los cría", su nuevo disco de estudio en el revisita su repertorio. | Fuente: Universal Music Group

Para Andrés Calamaro, el encierro producido por la pandemia de la COVID-19 no ha sido tan difícil de llevar. Y no solo porque haya estrenado, durante la crisis sanitaria, su nuevo disco "Dios los cría", en el que revisita sus temas más emblemáticos, sino debido a que va acorde con su "personalidad".

"Personalmente, esta normalidad se ajusta bien a mi personalidad, la forma de ser", confesó el cantautor argentino al diario El Comercio. "Me gusta esta forma de vida. No me he ocupado de seguir el día a día de la gripe", añadió al detallar que no ha seguido "el día a día de la gripe".

De acuerdo con Andrés Calamaro, su "naturaleza desobediente" hace que "este escenario zombie distópico" lo induzca a una "mesura reflexiva". "He escrito todo el año pasado, cada día, y me he encerrado para otras experiencias musicales que no con composiciones", señaló.

Al inicio de la pandemia, durnate la primera cuarentena, el cantante de "Flaca" y "Sin documentos" aseguró que vivió esa etapa "con cierto humor negro, ejerciendo de misántropo houellebequiano". "Tampoco me apuro para escribir la siguiente canción y escuchar canciones me aburre un poco, no puedo prestar atención a la letra y a la música al mismo tiempo. El cerebro del músico", dijo.

El mundo sin giras

En cuanto a la cancelación de las giras por diferentes países, Andrés Calamaro sostuvo que le gusta estar sin ellas. "Una gira es la suma de las responsabilidades. Tampoco nací con condiciones naturales para el escenario y los viajes en avión. Sin giras me he aliviado bastante", indicó.

Un poco alegre por "no haber terminado la gira del año pasado", el artista relató que su nuevo álbum "Dios los cría" fue grabado antes del 2020. "Lo grabamos en un hiato en la gira Licencia Para Cantar. Las circunstancias claves han sido mis compañeros en las grabaciones, Carloes Narea, Germán Wiedemer y Ángel Martos", anotó.

Y aunque la COVID-19 ha significado el freno de muchos proyectos para muchos artistas, Andrés Calamaro no ve con tanto pesimismo estos tiempos. "Si este realmente fuera el Apocalipsis no tendríamos internet ni electricidad", apuntó. De ahí que tolere la interrupción de actividades, entre las cuales está su proceso creativo.

"Pasados los primeros meses de cuarentena, volvimos a grabar música y videos con C Tangana, Zoe y Meme, Mikel Erentxun, Sonora Dinamita, Ilegales, León Gieco, Manolo García y Vicente Amigo, Alejandro y más cosas que están en marcha", argumentó.

Este 2021, Calamaro continúa "escribiendo y grabando cuando hace falta". Por el momento, continúa "remando con el disco" "Díos los cría", en el que cuenta con la colaboración de estrellas como Raphael, Julio Iglesias, Milton Nascimento, entre otros.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.