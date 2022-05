Andy Fletcher, integrante de Depeche Mode, falleció a los 60 años, anunció la banda | Fuente: AFP

Andy Fletcher, miembro fundador de la mítica banda de synth pop Depeche Mode, murió el 26 de mayo. Así lo anunció la banda a través de su cuenta oficial de Instagram. El músico tenía 60 años.

"Estamos en shock y llenos de una desbordante tristeza con la reciente muerte de nuestro querido amigo, familiar y compañero de banda Andy "Fletch" Flecher", dice el primer párrafo del comunicado.

El mensaje, la banda también señala las cualidades de Andy Fletcher: "Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría".





Depeche Mode: Confirma muerte de Andy Fletcher

En el comunicado, Depeche Mode señalaron las razones de su muerte, y pidieron respetar la privacidad de los familiares: "Nuestros corazones están con su familia y le pedimos que los tenga en cuenta y respete su privacidad en este momento difícil".

Una vida dedicada a Depeche Mode

Andy Fletcher, junto con Dave Gahan y Martin Gore, fundaron Depeche Mode en 1980, cuando Andy no contaba con más de 19 años. Nacido en la ciudad de Nottingham en 1961, Andrew formó parte de la banda desde sus orígenes: primero con el dúo No Romance in Chine, y más adelante con Composition of Sound.

Junto con Dave y Martin, participó en los catorce discos de estudio de la banda. Su teclado siempre se caracterizó por brindar cierta luz o sonidos pop al tono oscuro de Depeche Mode, que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2020.

A Andy Fletcher también se le conoció por ser el hombre detrás del escenario, encargado de los asuntos administrativos y de marketing de la banda.

Además de músico, Andrew Fletcher también fue un reconocido DJ. Asimismo, manejaba los sellos Toast Hawaii y Mute, donde estaba la banda CLIEИT.

