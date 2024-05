Anitta denuncia la "intolerancia religiosa" tras expresar sus creencias en polémico videoclip 'Aceita'

La cantante brasileña Anitta se enfrenta a la pérdida de 200 mil seguidores en Instagram y a mensajes de "repudio e intolerancia religiosa", después de estrenar el videoclip de su canción Aceita, en el cual rinde homenaje a la religión afrobrasileña del candomblé.

"Compartír desinformación, bromas e historias ficticias de santería es racismo religioso", escribió en sus redes sociales.



El video fue filmado en blanco y negro en un 'terreiro', un lugar de culto del candomblé, el culto de los orishas, en Río de Janeiro. Muestra rituales y símbolos de la religión, acompañados por una música que narra la historia de una entidad espiritual que sale a la calle para celebrar sus hazañas.

¿Qué dijo Anitta sobre las críticas a Aceita?

"Si bien he hablado de mi religión en varias ocasiones, parece que incluir una obra artística en mi catálogo para siempre fue demasiado para aquellos que no aceptan que otros piensen de manera diferente", afirmó Anitta. No obstante, Anitta dijo tener "fe, no miedo", y explicó que en el video también se incluyeron elementos del catolicismo, como rosarios e imágenes de vírgenes.



"Creo que las religiones son ríos que fluyen en el mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema. No creo en el cielo y el infierno, no creo en el diablo... Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y el diablo en nosotros. Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa no siento que la energía divina se derrama hacia mí, siento la energía opuesta", agregó.

"Terminaremos en guerra"

Según expresó en el comunicado de lanzamiento del videoclip, "Brasil es un país con múltiples identidades y aceptarlo implica ser tolerante, respetuoso y amable". También explicó que su álbum Funk Generation está profundamente conectado con esta identidad brasileña que la inspiró a convertirse en artista, y la diversidad religiosa del país es una parte integral de ello.



Anitta, quien ya había enfrentado críticas por la canción Savage Funk, cuya letra fue calificada de obscena en las redes sociales, concluyó afirmando: "Si seguimos con la intolerancia, si no aprendemos a renunciar a una cosa u otra en nombre de la paz, encontrando un término medio, nuestro mundo terminará en guerra, matando el uno al otro para estar justo al final de la discusión".

