Madonna solicita desestimar la demanda por empezar tres conciertos dos horas tarde

Madonna, la icónica Reina del Pop, ha solicitado a la justicia estadounidense que desestime la demanda en su contra por comenzar más de dos horas tarde tres conciertos en Nueva York en diciembre. Argumenta que el hecho de que los demandantes tuvieran que madrugar al día siguiente no constituye motivo suficiente para presentar una denuncia.



La revista Billboard señaló este jueves que Madonna presentó su recurso ante las acusaciones de Michael Fellows y Jonathan Hadden el miércoles. Fellows y Hadden han iniciado una batalla legal contra la cantante, Live Nation (organizadora del tour) y el Barclays Center (escenario del concierto) por presuntas "prácticas comerciales intolerables, injustas y/o engañosas".



Los demandantes alegan que tanto el folleto del concierto como la promoción de los tres shows de The Celebration Tour especificaban que el espectáculo comenzaría a las 8:30 p.m., pero inició después de las 10:40. Este retraso provocó que terminara pasada la medianoche, lo que supuestamente ocasionó que los fans se enfrentaran a "transporte público limitado, opciones de viaje compartido limitadas y/o mayores costos de transporte, ya sea público o privado".

Madonna fue demandada en enero por dos de sus seguidores, Michael Fellows y Jonathan Hadden. Fuente: Instagram: @madonna

¿Qué respondieron los abogados de Madonna?

Estas últimas acusaciones fueron consideradas por el equipo legal de Madonna como "perjuicios no anticipados". En su lugar, destacaron que Hadden y Fellows "recibieron exactamente lo que pagaron: un espectáculo completo y de alta calidad de la Reina del Pop".



Además, frente a la denuncia de que los organizadores no informaron a los compradores sobre el inicio tardío de los conciertos, los abogados que representan tanto a la cantante como a Live Nation señalaron que cualquier persona que compra una entrada para un concierto es plenamente consciente de que es probable que el espectáculo se retrase.

La cantante Madonna celebra 40 años de carrera artística.Fuente: Instagram: @madonna

¿Qué dijeron los demandantes?

“Las acciones de los demandados constituyen no solo un incumplimiento de sus contratos, sino también un ejercicio desenfrenado de publicidad engañosa, tergiversación negligente y prácticas comerciales desleales y engañosas”, argumentaron los abogados de Fellows y Hadden, quienes aseguran que no habrían pagado por sus entradas si hubieran sabido que los conciertos comenzarían tan tarde.



Las tardanzas, ocurridas en diciembre pasado, provocaron que las presentaciones se extendieran más allá de la medianoche. Esto provocó dificultades para los fans, quienes se vieron afectados por "transporte público limitado, viajes compartidos limitados y/o mayores costos de transporte, público o privado", según indica la demanda.



La demanda también destaca que este retraso no es un caso aislado, señalando que la intérprete de Like a Virgin y Material Girl ha comenzado tarde otros conciertos en la ciudad y que esto se repite a lo largo de su carrera, incluyendo su Rebel Heart Tour en 2016, su Madame X en 2019-2020 y otras giras.

