Mariachis, pastel y un beso: así sorprendió Peso Pluma a Anitta por su cumpleaños [VIDEO]

Durante su reciente actuación en el Tecate Pal Norte, Anitta brindó un espectáculo que no solo fue recordado por sus icónicos bailes sensuales, sino por un sorpresivo momento al invitar al escenario a Peso Pluma. Juntos deleitaron al público con la interpretación de Bellakeo, su colaboración musical. Sin embargo, lo que acaparó mayor atención fue el beso que el mexicano le dio a la brasilera, marcando un instante destacado dentro del festival.

Este gesto tiene lugar meses después de que el intérprete de Tulum finalizara su relación con Nicki Nicole, la conocida cantante del género trap argentino. La presencia de mariachi en el escenario junto a Anitta, durante el cierre de su concierto en el Tecate Pal Norte, añadió un toque distintivo a la velada, fusionando la música popular mexicana con el carisma y talento de Anitta, lo cual fue acogido positivamente por los asistentes.

En el escenario se les vio felices a los dos, principalmente a Hassan -nombre verdadero de Peso Pluma-, quien recordó el cumpleaños de la cantante y le llevó un pastel en forma de un trasero, a lo que ella sonrió. Poco después, el mexicano le pidió un beso y ella accedió, dejando uno de los momentos más tiernos del festival y desatando miles de rumores entre los dos, ya que sus fans insinúan que podrían haber iniciado un romance.

Por otro lado, los fans de la argentina Nicki Nicole se la han ido con todo al cantante de corridos bélicos tras el incidente con la brasileña, aunque muchos lo respaldan y mencionan que Peso es libre de hacer lo que quiera por estar soltero.

Peso pluma le lleva serenata a Anitta y después se besan, y yo a escasos dos metros de ellos alv pic.twitter.com/m7d1zRN1tn — Galvan (@galvn00688980) March 31, 2024

Anitta lanzó su nuevo álbum inspirado en sus raíces

Llevando el funk brasileño al escenario global, la super estrella internacional nominada al Grammy, Anitta anunció con orgullo que su esperado nuevo álbum, Funk Generation, será lanzado el 26 de abril de este año.

Como no podía ser de otra manera, la cantante lo anunció con un nuevo tema y vídeo Double Team en compañía de Brray y la española Bad Gyal. Inspirado en el funk carioca con un ritmo listo para la pista de baile, este hito español, mezclado con portugués e inglés, redobla la seducción con sus letras crudas y lujuriosas y un hábil vaivén entre Anitta y su colegas.

En Funk Generation, la brasileña canaliza sus influencias de su infancia en Brasil. Como tal, evoca el espíritu del funk brasileño clásico con su toque personal perfecto para una nueva generación.

¿Por qué Peso Pluma terminó su relación con Nicki Nicole?

La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin después de que se viralizara un video donde el mexicano aparecía tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas, aparentemente luego del Super Bowl 2024, evento al que él asistió sin la compañía de su pareja.

La cantante argentina confirmó el término de la relación en Instagram: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy".

El romance entre ambos artistas comenzó con una colaboración musical titulada Por las noches, realizada hace un año. Aunque los rumores sobre su relación surgieron desde entonces, fue durante los Latin Grammy 2023 en noviembre donde la hicieron oficial.

