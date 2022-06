Antonio Orozco y Sebastián Yatra unen sus voces para interpretar el tema 'Entre sobras y sobras me faltas'. | Fuente: Difusión

El cantante español, Antonio Orozco, nos abre las puertas de su próximo trabajo con una nueva versión de su último éxito 'Entre sobras y sobras me faltas' junto a Sebastián Yatra. El talento de ambos artistas se une en esta nueva interpretación del tema que el catalán incluyó en su reciente álbum, 'Aviónica'.

En conversación con RPP Noticias, Orozco comenta cómo fue ese primer contacto con Yatra para hacer realidad este proyecto musical. Asimismo, habló del largo camino que debe recorrer para concretar su plan y conquistar el mercado latinoamericano.

"Yo actuaba en un canal de televisión, en una final de un programa que lo ve toda España. Al salir del escenario, recibí una llamada muy amable por parte de Sebastián diciéndome que le había encantado la actuación", rememoró el artista, quien había versionado el tema acompañado de un piano.

"Fue Sebastián quien eligió a la canción y cuando las cosas se hacen de forma natural, no pueden ir de ninguna manera mal. Creo que Sebastián es una persona con unas capacidades extraordinarias de empatía, de emoción y sin ninguna duda es un antes y un después para mí y para la canción", explicó.





A LA CONQUISTA DE LATINOAMÉRICA

'Entre sobras y sobras me faltas' habla de lo que pudo ser y no fue, del amor que se marchó dejando un enorme vacío, del amor que siempre está presente y no se quiere dejar marchar. Este proyecto encabezado por Antonio Orozco, espera calar hondo en el continente.

"Este es mi nuevo principio y estoy muy ilusionado, probablemente se ha convertido en una de las canciones más importantes de mi vida. Volver a América es intentar a hacer las cosas a lo grande y estoy feliz. Sebastián ha puesto de su parte y me ha ayudado mucho a dar este salto", agregó.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip grabado en Madrid, dónde los dos artistas se fusionan en un escenario muy sobrio y minimalista. La luz de esta pieza audiovisual la encarnan y la aterrizan las voces sensibles y profundas de Sebastián y Antonio.

La nueva versión de 'Entre sobras y sobras me faltas', es solo el comienzo del nuevo proyecto que alista Antonio Orozco. El artista hará que sus canciones más destacadas viajen para encontrarse con los artistas más importantes de Latinoamérica y España.

