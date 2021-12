Anuel AA | Fuente: Instagram / Anuel AA

El pasado 29 de diciembre se estrenó el primer capítulo de la miniserie documental “30 Días con Anuel”, que fue grabada durante los últimos días que el cantante urbano estuvo en libertad condicional, y su primera semana de libertad.

En este primer episodio, Anuel AA recorre los momentos y lugares que marcaron su niñez, lo cual se intercala con entrevistas a sus padres y hermanos, así como a amigos músicos, tal es el caso del también reggaetonero Casper Mágico.

A través de sus cuatro episodios, de 15 minutos cada uno, la serie sigue los pasos desde su niñez en una familia de clase media; sus inicios en la música, que van en paralelo con su vida en la calle; los dos años que pasó en prisión; y el reinicio de su carrera musical.

La serie ha sido producida por un conocido del género urbano, Jessy Terrero, que ha dirigido videos para artistas de la talla de Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Héctor el Father; así como el documental “MALUMA: Lo que era, lo que soy, lo que seré”, que también está en YouTube.

Karol G tendría una relación con el cantante urbano Feid

Hace un par de semanas, la cantante colombiana Karol G, ex de Anuel AA, escribió en su cuenta de Twitter “no me quito el hoodie que me prestaste xq huele a ti”, lo cual encendió las alarmas de sus seguidores, que se preguntaron de quién se trataba.

Días antes, en el cierre de su gira “Bichota Tour”, en Medellín, la cantante invitó al escenario a su paisano Feid, quien era telonero en el tour. Ambos bailaron de manera bastante comprometedora frente a la audiencia.

Por su parte, a inicios de mes, el mismo Feid compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos con Karol G. Esto ha desatado los rumores de que su tweet estaba dirigido a él.

Sin embargo, también hay quienes piensan que es una estrategia de marketing para promover el tema que han sacado en conjunto “Friki”, cuyo video salió hace una semana.





