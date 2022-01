Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, es un rapero y cantante puertorriqueño.​​ | Fuente: Facebook | Anuel AA | Fotógrafo:

El artista de música urbana, Anuel AA prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo que contará con la colaboración de sus colegas Eladio Carrión y Rochy RD. La canción será publicada con un video musical, el cual se grabó en República Dominicana.

Para la realización del videoclip, la producción reunió a decenas de personas en una localidad del país caribeño, hasta el lugar también llegó el cantante puertorriqueño, pero su presencia junto a la multitud le costó una serie de críticas por no acatar las medidas de bioseguridad contra la COVID-19.

El programa "El gordo y la flaca" de Univisión compartió el detrás de cámara del video, donde se puede observar a Anuel AA bailando junto al tumulto de personas sin adoptar las medidas de protección como el distanciamiento o el uso de mascarillas.

"Eso es aumentar los casos de Covid que irresponsable todos", "Que viva el Covid. Que irresponsabilidad realmente tiene la Humanidad", "Que destalle. El covid pa cuando… por eso es que todos estamos con covid aquí en RD. Porque la gente no ha entendido", son algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales.







LO QUE HABÍA DICHO ANUEL AA AL INICIO DE LA PANDEMIA

En marzo del 2020, apenas unos días después del inicio de la pandemia, Anuel AA escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde dejó un contundente mensaje sobre la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir con las medidas sanitarias contra la COVID-19 impuesta por los gobiernos.

"Miro por la ventana y veo a todo el mundo por ahí en Miami como si no estuviera pasando nada... Por culpa de ustedes es que siguen muriendo más y más personas y el virus sigue creciendo", publicó en aquella ocasión.

Además, hizo un llamado de atención a las personas que culpaban a China de ser responsable de la expansión del virus: "No culpen más a los chinos que ustedes son los primeros que siguen saliendo como si todo estuviera bien y haciendo que la situación empeore más".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.