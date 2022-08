Arctic Monkeys alistan el lanzamiento de su nuevo disco "The Car". | Fuente: 3 Puntos Comunicación

La banda británica Arctic Monkeys, que el 15 de noviembre ofrecerá un concierto en Lima, anunció este miércoles el próximo lanzamiento de su séptimo disco de estudio, titulado 'The Car'. El inédito material discográfico estará disponible en diversas plataformas musicales desde el 21 de octubre.

Este proyecto musical de la agrupación llega cuatro años después de su último álbum, 'Tranquility Base Hotel & Casino'. Su público peruano, además, aprovechará en escuchar la nueva entrega de la banda liderada por Alex Turner antes de su presentación en el Arena 1 Costa Verde (San Miguel), en la que Interpol será el grupo invitado.

Hasta la fecha, se sabe que 'The Car' tendrá diez canciones, entre las cuales destaca 'I Ain’t Quite Where I Think I Am', que algunos fans pudieron escuchar en vivo durante un concierto de los Arctic Monkeys realizado en Suiza y del cual se grabaron algunas partes que luego circularon por redes sociales.

Los nuevos temas de Arctic Monkeys fueron escritos por Alex Turner, producidos por James Ford y grabados entre Londres (Reino Unido) y París (Francia).

Arctic Monkeys publicó en sus redes sociales la portada de su séptimo álbum de estudio, "The Car". | Fuente: Instagram / Arctic Monkeys

El 'tracklist' de lo nuevo de Arctic Monkeys

En un comunicado de prensa, los Arctic Monkeys describieron su nuevo álbum como si la banda estuviera "corriendo salvajemente en un paisaje musical nuevo y suntuoso". "Contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner", agregaron.

La lista de temas para "The Car" es la siguiente:

1. 'There’d Better Be A Mirrorball'

2. 'I Ain’t Quite Where I Think I Am'

3. 'Sculptures Of Anything Goes'

4. 'Jet Skis On The Moat'

5. 'Body Paint'

6. 'The Car'

7. 'Big Ideas'

8. 'Hello You'

9. 'Mr Schwartz'

10. 'Perfect Sense'



¿Quiénes son los Arctic Monkeys?

Dueños de un potente sonido rockero, la banda inglesa Arctic Monkeys se formó en Sheffield en 2002 y hasta la fecha ha lanzado seis álbumes de estudio; el más reciente es 'Tranquility Base Hotel & Casino', lanzado en 2018.

Desde su debut en 2006, 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', el proyecto musical se convirtió en el debut más rápido en llegar a las listas del Reino Unido y es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos. Luego vendría la consolidación con el lanzamiento de los álbumes 'Favourite Worst Nightmare' (2007), 'Humbug' (2009) y 'Suck It And See' (2011).

Sin embargo, no fue hasta su álbum 'AM' (2013) que alcanzaron fama mundial. El single 'Do I wanna Know?' alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 US, transformando a la banda en un fenómeno global. Además, volvieron a ganar la categoría de ‘Mejor álbum inglés’ en los premios Brit.

Arctic Monkeys es considerada como una de las bandas británicas más exitosas de los últimos tiempos, con más de 25 millones de discos vendidos en el mundo y una base de fans digital de más de 30 millones de seguidores.

