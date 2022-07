Bad Bunny habló sobre su relación con Gabriela Berlingeri, de quien dijo es su mejor amiga. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Giorgio Viera

El sábado 2 de julio, Bad Bunny hizo una transmisión en vivo por Instagram, donde interactuó con sus seguidores de la red social, quienes le hicieron todo tipo de preguntas, entre estas, varias relacionadas con su situación sentimental con Gabriela Berlingeri, de quien se daba por sentado que era su pareja oficial.

Sin embargo, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al afirmar que son mejores amigos. “Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends [mejores amigos], somos besties [mejores amigos]”.

Asimismo, criticó que se especule sobre su relación. “Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa, Gabriela es tu mai. Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo, Gabriela y yo somos mejores amigos”, dijo durante la transmisión en vivo.

Bad Bunny dice que él y Gabriela pueden tener pareja

Cuando mejor quedó claro el punto de vista de Bad Bunny sobre su relación con Gabriela Berlingeri fue cuando el cantante urbano dijo que cada uno podía tener pareja: “Si mañana ella tiene un novio, lo puede tener, porque somos mejores amigos. Igual yo, si yo tengo una novia, la puedo tener, porque somos mejores amigos”.

Finalmente, tuvo duras palabras para los programas de farándula y defendió su privacidad. "Ustedes no saben nada. Mi vida está muy bien organiada", dijo.

Bad Bunny cantó 'Mi bebito fiu fiu' en su Instagram Live [VIDEO]

Bad Bunny estuvo en un Instagram Live con sus millones de seguidores y se animó a cantar una parte del tema “Mi bebito fiu fiu”, del productor peruano Tito Silva. El artista está de vacaciones en su yate junto a sus amigos y, al leer los comentarios de sus fans, decidió entonarla.

Antes de ello, les preguntó a sus acompañantes si la habían escuchado y la mayoría dijo que no. Sin embargo, el puertorriqueño reveló que lo había oído en Tik Tok ya que se volvió tendencia.

Después, Bad Bunny se animó a cantar “Mi bebito fiu fiu” generando las risas de sus amigos. “Mi bebito fiu fiu, enróllame como chocolate”, cantó.

Esta situación se volvió viral gracias a los fanáticos peruanos que estuvieron conectados al Instagram Live del intérprete de ‘Safaera’.

