Su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reguetón, pero también ha interpretado otros géneros como kizomba. | Fuente: Instagram

Bad Bunny vuelve a ser el artista más escuchado del mundo en la plataforma Spotify, y ya son tres los años consecutivos que lidera la clasificación.

La plataforma musical comparte todos los años por estas fechas las estadísticas del llamado 'Spotify Wrapped', en el que informa a sus usuarios las canciones que han reproducido más veces y cuáles han sido sus géneros musicales preferidos.

A nivel global, detrás de Bad Bunny se situaron otros dos grandes artistas de la industria: Taylor Swift y Drake.

El 'top 10' lo completaron el también canadiense The Weeknd, la agrupación surcoreana BTS, los británicos Ed Sheeran y Harry Styles, el canadiense Justin Bieber y los raperos estadounidenses Kanye West y Eminem.

Taylor Swift fue la única mujer que logró figurar entre los músicos de mayor éxito en Spotify. Por detrás, aunque sin especificar su posición en el ranking, Spotify colocó a Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivia Rodrigo, Adele y Lana del Rey; Rosalía, por su parte, fue la española con más reproducciones a nivel mundial.

As It Was, la canción de 2022

En cuanto a las canciones, As It Was, de Harry Styles, se convirtió en la favorita de los usuarios con 1.500 millones de reproducciones; seguida de Heat Waves, de Glass Animals, y Stay, de The Kid Laroi y Justin Bieber, que se ubica en tercer lugar pese a que se lanzó a finales de 2021.

Bad Bunny vuelve a aparecer en esta lista de éxitos gracias a tres de los temas de su último disco Un verano sin ti (2022): Me porto bonito, el cuarto más reproducido; Tití me preguntó, quinto; y Ojitos lindos junto a Bomba Estéreo, que fue noveno.

Cabe señalar que entre las más escuchadas se encuentra otro tema en español: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, la colaboración del argentino Bizarrap y el rapero canario Quevedo, que fue séptimo tras haber permanecido en el número 1 mundial durante 7 semanas.

Completan este 'top 10' de canciones Cold Heart – PNAU Remix, de Elton John y Dua Lipa, que fue sexta, y Running Up That Hill (A Deal With God), de Kate Bush, que se ubica en el décimo puesto gracias al éxito de la última temporada de la serie Stranger Things.