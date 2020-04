Becky G estrena "They Ain't Ready", nueva canción esperanzadora y lanza campaña benéfica

Becky G estrenó una nueva canción esperanzadora en tiempos del nuevo coronavirus. | Fuente: EFE

Becky G estrenó la canción "They Ain't Ready", una balada R&B con toques de trap, que tenía lista para lanzar desde hacía tiempo. La cantante, de origen latino, lanzó este tema sobre amor y esperanza buscando inspirar, animar y ayudar con su mensaje en estos momentos complicados debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

En sus propias palabras, según explicó en Instagram: "Esta canción representa muchas cosas que son importantes para mi, pero especialmente ahora habla de esperanza. Yo confio en que pueda significar algo positivo para ustedes también".

Asimismo, Becky G creó una nueva línea de merchandising para el lanzamiento de "They Ain't Ready". Todos los ingresos generados por la venta serán donados a la fundación L.A. Students Most In Need, una organización que forma parte de la Fundación comunitaria Californiana. Esta ayuda a los estudiantes sin recursos a acceder a tecnología digital para atender clases online.





También les ayuda proporcionándoles comida, y otros artículos que ellos o sus familias puedan necesitar durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, de manera que puedan seguir con sus clases durante el cierre de los colegios.

La artista, además, formó parte un concierto online, desde su casa, junto a los artistas Luis Fonsi y J Balvin para acompañar y entretener a sus fans.

En el 2017, su éxito musical "Mayores" la catapultó como referente del género urbano y ahora Becky G llevando su "mensaje" de empoderamiento femenino por el mundo. "Es un momento muy fuerte de 'girl power' y me da mucho orgullo", manifestó previamente.

Ella consideró que sí es posible ser feminista en el mundo del reguetón: "Totalmente. Es algo muy interesante, todos hablamos de 'girl power' pero es otra cosa actuar, hacer las cosas diferentes. Más que hablar, tenemos que hacer más", explicó la intérprete de “Sin Pijama” y “La respuesta”. (Con información de Europa Press)