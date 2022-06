Beyoncé estrenó nuevo sencillo: "Break my soul", a ritmo de house. | Fuente: AFP

El 20 de junio, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Beyoncé anunció la salida de su nuevo sencillo para la media noche del martes 21. Sin embargo, para sorpresa de sus seguidores, la canción, titulada “Break my soul”, salió tres horas antes en la plataforma de música Tidal, y a la hora pactada en en YouTube, Spotify o Apple Music.

“Break my soul” tiene un potente ritmo de house, como se conoce a la música electrónica o dance que toma elementos de la música disco, pero con un marcado estilo noventero. Y no es de extrañar que en los créditos aparezcan Allen George y Fred McFarlane, escritores de una de las canciones más más icónicas del house de inicios de los 90’s: “Show me love”, de Robin S.

Beyoncé, en busca de una nueva motivación

La nueva canción de Beyoncé ha sido producida por el mismo equipo que estuvo a cargo de “Single ladies”: Tricky Stewart y The-Dream, e incluye en sus créditos al esposo de la cantante, Jay-Z; a Adam Pigott, compositor conocido por su trabajo con Drake; así como al rapero Big Freedia, que aparece haciendo algunas voces en la canción.

Beyoncé aún no ha lanzado el video oficial de la canción, sino un video con letras, donde se trasluce que la cantante busca una nueva motivación y vibración, de allí que haya recurrido a un ritmo que ha usado muy poco en su carrera. El coro, traducido en español, dice “Tú no romperás mi alma / Se lo diré a todo el mundo”.

“Break my soul” es el primer sencillo del próximo disco de estudio de Beyoncé: “Renaissance”.

Beyoncé anuncia su próximo álbum de estudio después de seis años: “Renaissance”

A guardar la fecha. El 29 de julio Beyoncé estrenará su nuevo álbum, titulado “Renaissance”, “Renacimiento" en español, en el que, por lo visto en sus recientes fotos para Vogue UK, incrusionará en la música dance o electrónica de baile.

Según se puede ver en la página web de la cantante, el disco lleva como subtítulo “Act i”, “Acto i”, por lo que se espera que forme parte de un proyecto musical bastante más grande. En esta página web, se puede guardar la fecha de estreno para que los usuarios de plataformas musicales como Spotify o Apple Music recuerden la fecha.

“Reinassance” será el sétimo álbum de estudio de Beyoncé, que en el 2016 lanzó “Lemonade” un disco que salió sin previo anuncio, y que alcanzó el número uno en el ranking Billboard y otros charts. Por ahora, se sabe que el nuevo disco, al igual que los tres últimos, saldrá con la disquera de la cantante, “Parkwood”, en asociación con Columbia Records.

El servicio de streaming de música TIDAL, propiedad de Jay-Z, esposo de la cantante, también ha anunciado el disco, dejando entrever que tendrá 16 canciones.

