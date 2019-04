Beyoncé lanza nuevo álbum con 40 canciones. | Fuente: Instagram

Beyoncé nos sorprende nuevamente. Un año después de su último álbum “Everything is Love”, la cantante anuncia, nada menos que a través de su cuenta personal de Twitter, el lanzamiento de su nuevo álbum “Homecoming: The Live Album”.

Este nuevo disco recoge su actuación del año pasado en el festival de Coachella, junto a una serie de imágenes del backstage, en el cual la acompañaron las Destiny’s Child, su hermana Solange, su esposo Jay-Z y una gran agrupación de músicos y bailarines.

Por la duración del espectáculo de Beyoncé, el álbum “Homecoming: The Live Album” posee 40 canciones y está disponible en Tidal, el servicio de streaming de música de Jay-Z, Spotify y Apple Music.

LA REINA "B" EN NETFLIX

Por otro lado, Netflix acaba de estrenar el documental "Homecoming", dirigido por la misma Beyoncé. Se trata de una producción audiovisual que narra el show de dos horas que brindó en Coachella Valley en el 2018.

Ella ofreció un concierto arrollador y monumental en el que combinó géneros como R&B, rap, soul y rock, y donde reflexionó sobre el feminismo, la sexualidad y la identidad afroamericana.

"Gracias por dejarme ser la primera mujer negra en ser cabeza de cartel en Coachella", dijo Beyoncé en un momento de su actuación.

LOS TEMAS

Entre las 40 canciones del álbum “Homecoming: The Live Album” podrás disfrutar de clásicos como “Crazy in love”, “Baby boy”, “Say my name” y “Soldier”. En el bonus track, 'Queen B' ha incluido una nueva canción titulada “Before I let go”, una versión de Frankie Beverly and Maze.