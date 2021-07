Billie Eilish lanzó un nuevo sencillo "NDA". | Fuente: Instagram / Billie Eilish

A unos días de la salida de su segundo álbum, "Happier Than Ever", el próximo 30 de julio, la cantante Billie Eilish sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "NDA", un nuevo sencillo que es, al mismo tiempo, un adelanto de su material discográfico.

Se trata, según un comunicado de prensa de su sello discográfico, del "lado más oscuro" del nuevo proyecto de la ganadora de siete premios Grammy, que también incluirá los temas ya estrenados "Therefore I Am" y "My Future".

Además, la canción viene acompañada por un videoclip que la misma Billie Eilish dirigió y en el que ella aparece junto a 25 conductores de acrobacias profesionales. Un material que fue grabado en una sola toma, sin dobles de acción ni efectos visuales para los autos.



El primer adelanto que la artista de 19 años lanzó de su disco de estudio fue "Your Power", que debutó el décimo puesto en el Billboard Hot 100 y registró más de 150 millones de reproducciones en las dos primeras semanas de lanzamiento.

Dos Grammy más en su carrera

A principios del año, Billie Eilish se llevó a casa otros dos premios Grammy, además de los cinco con los que triunfó en el 2020. Esta vez, en las categorías grabación del año, por "Everything I Wanted", y mejor canción escrita para medios visuales, por el tema oficial de la cinta de James Bond, "No Time To Die".

En febrero, estrenó en la plataforma de streaming Apple TV+ su documental "The World's A Little Blurry", dirigido por R.J. Cutler, que recibió elogios de la crítica en todo el mundo.

Su próximo disco "Happier Than Ever", se estrenará el 30 de julio y contará con 16 canciones, que son, además de los ya mencionados, "Getting Older", "I Didn't Change My Number", "Billie Bossa Nova", "Oxytocin", "Goldwing", "Lost Cause", "Halley's Comet", entre otros.

Todos estos temas fueron presentados por Billie Eilish en un concierto digital que Amazon Prime Video emitió el pasado 17 de junio y en el que estuvo acompañada por H.E.R. y Kid Cudi.

