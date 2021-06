Billie Eilish se disculpó por burlas racistas contra la comunidad china | Fuente: Billie Eilish Instagram

Billie Eilish se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video recopilatorio en el que se oye proferir frases racistas en contra de la comunidad asiática.

En el video filtrado y viralizado por las redes sociales Twitter y TikTok se ve a una Billie Eilish bastante joven imitando en tono de burla el acento asiático y referirse a los descendientes chinos como ‘Chink’, expresión ofensiva y despectiva contra la comunidad china.

La cantante está acompañada por su hermano mayor Finneas, quien trabaja con ella como productor de sus conocidas canciones. La polémica ha escalado al punto de que muchos de los seguidores chinos de la intérprete de “Your Power” han pedido el veto de sus temas en dicho país.

Ante ello, la cantante decidió disculparse el lunes 21 mediante sus stories de Instagram en la que explica que ese video se grabó cuando ella era una adolescente que desconocía el trasfondo del término.

“Hay un vídeo mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”, escribió Billie Eilish. “Estoy paralizada y avergonzada y quiero vomitar por haber dicho esa palabra.”, agregó.

La cantante también aseguró que los miembros de su familia nunca han utilizado esa palabra. “A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, lamentó.

Esta fue la disculpa de Billie Eilish publicada en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram Billie Eilish

Sobre su imitación

Por otro lado, Billie Eilish, que recientemente fue portada de la revista Vogue, también se refirió a la supuesta imitación del acento chino asegurando que no estaba imitando a nadie y que solo era una entonación que ha usado desde niña.

“En el otro vídeo se me ve diciendo tonterías con una voz impostada... Algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería, soy yo haciendo bobadas y NO es en ningún caso una imitación de nadie, de ningún idioma, acento, o cultura. Ni lo más mínimo”, señaló la intéprete y agregó que todas las personas que la conocen pueden dar fe que esa entonación la ha caracterizado desde que era niña.

Finalmente, Billie Eilish aseguró que ha trabajado duro impulsar una plataforma que luche a favor de la inclusión, la bondad, la tolerancia, la equidad y la igualdad. “Me rompe completamente el corazón ser etiquetada ahora de un modo que pueda causar dolor a quien me escucha”.

