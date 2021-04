Billie Eilish lanzó el videoclip de "Your Power", canción que formará parte del disco "Happier Than Ever". | Fuente: YouTube

Billie Eilish vuelve con un nuevo videoclip que se aleja de la oscuridad temática de su primer disco y muestra el resultado de su cambio de look. Con la cabellera rubia y acompañada de ritmos de guitarra acústica, la joven artista entona las letras de “Your Power”, su más reciente sencillo que formará parte del álbum “Happier Than Ever”.

A través de las redes sociales, Billie Eilish, de 19 años, había anunciado la llegada de su nuevo material de estudio y advirtió a sus seguidores a estar preparados para el tema que lanzó este jueves 29 de abril. Tal como "Therefore I Am" y "My Future", fue publicado con un videoclip… Esta vez filmado en un valle de California, EE.UU., con la participación especial de una anaconda.

La pieza audiovisual de “Your Power” fue dirigida por la propia ganadora del Grammy y en un comunicado aseguró que se trata de una de sus canciones favoritas entras las que ha escrito en su corta carrera artística desde que se lanzó profesionalmente a la música en el 2015.

“Me siento muy vulnerable […] Se trata de muchas situaciones diferentes que todos hemos presenciado o experimentado. Espero que esto pueda inspirar cambios. Intenta no abusar de tu poder”, fue como Billie Eilish describió a su nuevo tema que ya cuenta con más de 4 millones de visitar en YouTube.

Publicará su segundo álbum

Billie Eilish anunció que su segundo disco se publicará el 30 de julio con el título "Happier Than Ever", que tomará el relevo a "When We All Fall Asleep Where Do We Go?", con el que ganó el Grammy al álbum del año.

"Esta es la cosa favorita que jamás he creado y estoy muy emocionada, nerviosa y deseando que lo escuchen. No puedo ni expresarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto", aseguró la voz de los centennials en sus redes sociales previo al lanzamiento de su más reciente canción "Your Power".

El nuevo álbum también incluirá los dos sencillos que publicó el año pasado, "Therefore I Am" y "My Future", pero dejó por fuera su colaboración con Rosalía en "Lo vas a olvidar".



