Billie Eilish le contó a Howard Stern que sufrió COVID-19, pero que la vacuna la salvó de morir. | Fuente: Instagram de Billie Eilish

Billie Eilish, una de las cantantes más populares de la actualidad, comentó que sufrió la COVID-19 durante dos meses. Su caso comenzó en agosto de este año, según le confesó al locutor radial Howard Stern este lunes 13 de diciembre.

“Quiero que quede claro que gracias a la vacuna estoy bien. Creo que si no me hubieran vacunado, habría muerto, porque estuve mal”, explicó la cantante que, afortunadamente, se vacunó pocos meses antes de contraer el peligroso virus.

A pesar de haber superado la enfermedad, Billie Eilish detalló que se sintió “horrible” durante semanas y que aún sufre las secuelas de la enfermedad, como una tos persistente.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Lonely” aborda el tema de la vacunación. En noviembre, durante una entrevista con Vanity Fair, elogió la tecnología que ha hecho posible las vacunas y dijo: “realmente les insisto que si no están vacunados, lo hagan”.

Invitada especial de Saturday Night Live

El fin de semana pasado, Billie Eilish fue la invitada especial del programa cómico "Saturday Night Live" (SNL). Sobre esta experiencia, le comentó al conductor Howard Stern que la idea de estar frente a millones de televidentes le provocó miedo; pero agregó que “tan pronto como vi a la multitud y sentí su alegría, fue como si no estuviera nerviosa. Fue un alivio”.

Durante su participación en SNL, Eilish interpretó a una chica mala que posa para una tarjeta de Navidad, una directora que prepara una escena navideña y a una enfermera que baila twerking en TikTok.

Asimismo, presentó dos temas. En el intermedio del programa cantó uno de sus últimos éxitos, “Happier Than Ever” y, más adelante, “Male Fantasy”. En ambas canciones, contó con el acompañamiento de su hermano y productor Finneas.

Este sábado 18 de diciembre, Billie Eilish cumplirá 20 años, y los celebrará con una nominación a los Globos de Oro por su canción "No Time to Die", compuesta para la nueva película de James Bond; noticia que recibió en el programa de Howard Stern.

