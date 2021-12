Billie Eilish | Fuente: Universal Music

La cantante y compositora estadounidense, Billie Eilish, compartió en sus redes sociales el video musical de su último sencillo 'Male Fantasy', dirigido y editado por la propia artista. El tema se desprende de su último álbum, 'Happier Than Ever', nominado en siete ocasiones al Grammy.

El lanzamiento de este material audiovisual se realiza días antes de su esperada aparición en el programa estadounidense, Saturday Night Live de NBC, donde la joven de 19 años participará como presentadora e invitada musical.

LLUVIA DE NOMINACIONES

El mes pasado, Billie Eilish recibió 7 nominaciones para la ceremonia de los próximos premios Grammy, programada para el 31 de enero de 2022. Eilish es ahora la artista más joven en ser nominada dos veces en las principales categorías: Grabación del año, Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum vocal pop y Mejor performance pop solista.

La intérprete de ‘Bad guy’, también recibió la nominación a Mejor video musical por su trabajo en 'Happier Than Ever', así como Mejor música de película por 'Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles'.

PREMIOS

Por si fuera poco, Billie Eilish y su hermano Finneas también ganaron el premio Hitmaker en la categoría Canción de un largometraje del año por 'No time to die', tema de la reciente película de James Bond. Por la misma canción, también recibieron un premio en los Hollywood Music In Media Awards (HMMA).



NUESTROS PODCASTS