Lisa, de Blackpink, debutará como cantante solista. | Fuente: Twitter/@ygent_official

¡Atención a los Blinks! Este miércoles 25 de septiembre se anunció el debut de Lisa, rapera tailandesa que integra el grupo femenino Blackpink. La agencia de entretenimiento YG Entertainment compartió en redes sociales las primeras imágenes del álbum solista de la cantante y reveló la fecha de lanzamiento.

Lisa presentará su disco titulado “Lalisa” el 10 de septiembre, comunicó YG Entertainment a través de sus redes sociales. Adicionalmente, incluyó una imagen promocional protagonizada por la famosa integrante de Blackpink. En las fotografías se le ve lucir dos trenzas y un atuendo rojo.

Se trata del primer trabajo musical en solitario de la intérprete de 24 años. El anuncio oficial en Twitter ha sido retuiteado más 70 mil veces y acumula más de 120 mil “Me gusta”, además la noticia se ha convertido en tendencia en la red social con los hashtags “SoloistLisa” y “LA LISA ERA BEGINS”.

Antes de Lisa, en marzo del 2021, Rosé presentó su debut con “-R-”, un álbum sencillo debut de la cantante australiana de origen surcoreano. En noviembre del 2018, la artista surcoreana Jennie se convirtió en la primera integrante de Blackpink en debutar como solista con el disco “SOLO”.

Fecha y hora de debut de Lisa

El primer álbum solista de Lisa, de Blackpink, se publicará el próximo 10 de septiembre a la 1 p.m. (Hora estándar de Corea) y 12 a.m. (Hora del este). En Perú se podría escuchar desde las 11 p.m.

El éxito de Blackpink

Blackpink paralizó completamente todas sus actividades de conciertos y presentaciones por la pandemia de COVID-19, pero su éxito continuaba creciendo. En el 2020, hizo historia como la primera agrupación femenina de K-Pop es vender más de un millón de discos gracias a “The Album”.

Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie también se vieron reflejadas en el exitoso documental “Light Up The Sky Blackpink”, difundido por la plataforma Netflix. A través de conciertos en línea e interacciones por redes sociales, el cuarteto no pierde el contacto con sus fanáticos en el mundo -conocidos como Blinks- y sigue adelante para conquistar más triunfos dentro y fuera de Corea del Sur.

