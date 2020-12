Britney Spears colabora con los Backstreet Boys en nuevo tema para el lanzamiento de su álbum reeditado. | Fuente: EFE/Instagram

Britney Spears y Backstreet Boys han cumplido el sueño de muchos de sus fans que pedían a gritos una colaboración. Así es como, este viernes han lanzado la canción "Matches", publicada dentro del álbum reeditado de "Glory" de la artista, que acaba de salir en todas las plataformas.

"Estoy tan emocionada de sacar esta canción junto a mis amigos. Deseando de escuchar lo que piensan de ella", señalaba la cantante de música pop a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mientras, los Backstreet Boys, una de las bandas masculinas más conocidas de finales de los 90 y que, tras una larga separación, publicaron un nuevo álbum en 2019, hablan de un día esperado y sin precedentes.

"Qué día tan GLORIOSO es... nos han preguntado por la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día!! #BritneyXBackstreet finalmente está aquí!", escribían en esta misma red social.

Con un sonido pegadizo, bailable y eléctrico, capaz de transportar al oyente directamente a hace dos décadas, Britney Spears y Backstreet Boys han entrelazado sus voces en esta producción con la que ya han conseguido ser tendencia en Twitter.

El tema producido por Ian Kirkpatrick y Michael Wise aparece en la mencionada nueva edición del álbum de 2016 de Spears, "Glory", junto con las canciones recientemente lanzadas "Swimming In The Stars" y "Mood Ring (By Demand)". Una semana después de la publicación del álbum en formato vinilo, ya está en el Top 10 de iTunes.

LA DIVA CUMPLIÓ 39 AÑOS

Britney Spears cumplió 39 años en un momento complicado para su vida por la lucha de su tutela. Sin embargo, como sorpresa para sus seguidores, lanzó una canción inédita, titulada "Swimming In the Stars", como parte del festejo de su onomástico.

Se trata de un corte de dance-pop habitual en el sonido de Spears que fue producido por Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, quien ha celebrado el lanzamiento del tema cuatro años más tarde. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.