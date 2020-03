Los Backstreet Boys sorprendieron a sus seguidores al entonar "Tell Me Why" durante la cuarentena por nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Backstreet Boys

La cuarentena producida por la pandemia del nuevo coronavirus ha generado más de una iniciativa en el mundo de la música. Desde canciones compuestas en homenaje a las circunstancias que se viven actualmente hasta conciertos vía streaming, cada artista quiere sumar su grano de arena.

En este contexto, los Backstreet Boys se sumaron al concierto The iHeart Living Room Concert for America, transmitido por el canal Fox, que también contó con la participación de otros artistas como Billie Eilish, Alicia Keys, Elton John y varios más. Desde sus casas, la banda pop ofreció una memorable presentación para sus seguidores.

Así, a través de un videoclip que compartieron desde su cuenta de Instagram y que viene causando furor en las redes sociales, puede apreciarse a Nick, Kevin, Brian, Howie y AJ entonar, desde sus respectivas residencias, las letras de su exitosa canción “I Want It That Way”.

Algunos aparecen acompañados por sus hijos, otros de sus salas u otros espacios de sus casas: los Backstreet Boys enviaron de este modo un mensaje sobre la importancia de permanecer confinados en plena pandemia.

CONCIERTO BENÉFICO

The iHeart Living Room Concert for America recaudó dinero para las organizaciones Feeding America y First Responders Children’s Foundation, que buscan entregar alimentos a las familias desfavorecidas de Estados Unidos, muchas de las cuales dependen de los comedores escolares, cerrados por el COVID-19.

Entre otras iniciativas que los Backstreet Boys tomaron para frenar el avance del COVID-19 resaltó, recientemente, la cancelación de su presentación en Brasil.

La productora Live Nation Brasil, responsable del concierto, anunció en un comunicado que el concierto del 15 de marzo fue aplazado ante las "recientes restricciones recomendadas" por el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria.

"La seguridad y el bienestar de nuestros fans, funcionarios y de todas las personas son siempre nuestras principales prioridades. Lamentamos la decepción de los fans", expresó en su momento.