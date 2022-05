La banda surcoreana BTS lanzó un set de fotos por el lanzamiento de su disco “Proof”. | Fuente: Composición (BIGHIT Music)

En los días previos al estreno de "Proof", nuevo álbum de BTS, la banda de K-Pop viene trabajando una fuerte promoción con sus integrantes a través de una campaña visual que ofrece a sus fans imágenes conceptuales del trabajo discográfico.

Así, este lunes 30, la empresa Big Hit Music publicó una nueva tanda de fotografías en la que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aparecen vestidos con trajes de colores pasteles y en un entorno luminoso donde el blanco toma todo el protagonismo. Un concepto denominado "Door".

Este set contrasta con el que la compañía surcoreana lanzó el pasado viernes 27, titulado "Proof", en el que los miembros de BTS se dejaron ver rodeados por un ambiente más oscuro. Un detalle que su grupo de fans (ARMY) no dejaron pasar al destacar la dualidad estilística del próximo disco.

El nuevo proyecto discográfico de la agrupación de K-Pop saldrá a la luz el próximo 10 de junio. Su retorno tendrá como canción principal "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)".

El blanco predomina en el nuevo set fotográfico que BTS lanzó antes del estreno de su disco "Proof". | Fuente: Big Hit Music

BTS en la Casa Blanca

La banda surcoreana BTS visitará esta semana la Casa Blanca. Su llegada al hogar del mandatario de Estados Unidos se debe a una invitación del mismo Joe Biden, quien les pidió una reunión para hablar de inclusión.

Entre otros temas, el grupo musical y el presidente estadounidense abordarán los crímenes de odio contra la comunidad asiática y la celebración del mes de la herencia asiática en este país.

Según un comunicado de la Casa Blanca, la visita de BTS será el próximo martes 31 de mayo. En dicho mensaje, la institución reconoció la discriminación que los asiáticos han sufrido en EE.UU., además del aumento de los crímenes de odio.

En otras oportunidades, Joe Biden se ha referido a esta situación y se ha comprometido a luchar contra dichos crímenes. En mayo de 2021, de hecho, firmó una ley con ese propósito.

Asimismo, el comunicado adelantó que el mandatario, junto con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, también resaltarán la importancia de abrirle las puertas a la diversidad y la inclusión.

BTS esperan lanzar pronto su primer tema en español

El famoso grupo surcoreano de K-pop BTS está decidido a expandir su mercado a la música latina. La noticia ha traído entusiasmo y emoción al movimiento ARMY Latinoamérica, que pronto espera escuchar a sus ídolos cantando en español.

Este fenómeno musical se ha posicionado en los charts de Europa y América gracias al sorprendente apoyo que reciben de sus seguidores. Ahora, la agrupación apunta a la escena de la música latina; así lo dijo RM, líder y rapero de Bangtan tras confirmar que están listos para cantar en español.

El anuncio se dio durante el evento "Muster Sowoozoo", el pasado 20 de mayo, donde Jimin y RM se animaron a hacer un cover en español del tema "Chicken Noodle Soup", la colaboración de J-Hope con la artista latina Becky G. El líder de BTS aseguró que han estado perfeccionando su español para entrar al mercado latino por la puerta grande.

