La cantante chilena Cami lanza "Perreo pa' las nenas", un sencillo sobre el placer sexual femenino. | Fuente: Universal

A Cami (Camila Gallardo) le han repetido durante todo el día de prensa que es una mujer “valiente”, un adjetivo que no llega a comprender del todo. Para ella, hablar sobre el placer sexual femenino no debería ser un acto de valentía, sino algo completamente natural. “Varias veces me choca, me hace sentir súper mal”, admite en una videollamada con RPP Noticias.

“Perreo pa' las nenas” es el nuevo sencillo de la cantante chilena Camila Gallardo –más conocida por su nombre artístico Cami– que formará parte de su tercer disco. Esta canción, que explora el placer sexual y el orgasmo de las mujeres, se creó por la “constante incomodidad de ser mujer dentro de la industria”, admite la nominada al Grammy y Grammy Latino.

“Ser mujer y escuchar cómo, a lo largo de mi vida, el placer femenino ha sido distorsionado y desplazado en la industria musical”, detalla. “El hecho de que en las entrevistas me hayan llamado ‘valiente’ varias veces me choca, me hace sentir súper mal. Entiendo de dónde viene, pero, al mismo tiempo, me hace sentir que falta mucho por progresar y por hablar”, se sincera en esta conversación.

Cami considera que el placer femenino está muy atado al “falocentrismo”, un término que hace referencia al órgano sexual masculino, como centro de la organización social, que evidentemente incluye el sexo. “Escuchar a varones hablando de eso en la industria con una soltura de cuerpo, normalizando el acoso, la violación y el abuso en sus canciones me preocupa”, añade.

Cami explora el placer sexual "Perreo pa' las nenas": "No hago música para que a la gente le gusta". | Fuente: Universal

Cami no quiere ser valiente, solo habla de su placer sexual

En entrevista con este medio, Cami también se muestra esperanzada de que, en el futuro, si otras mujeres cantan sobre el placer sexual femenino no tengan que ser calificadas como valientes “y sea algo más en la historia de la música”. ¿Qué le diría a los haters que critican, desde el anonimato en redes sociales, el concepto de “Perreo pa' las nenas”?

“Todo en la vida tiene una oposición. […] Mi motivación justamente es el sistema que avala ese tipo de personajes [del machismo]. Ese es mi problema, para encarar a esa forma tengo que poner el pecho a las balas, supongo. No me queda otra, ¿si no qué?”, asegura. “¿Por qué un hombre no tiene oposición cuando hablar de su placer y una mujer sí?”, se pregunta.

De hecho, en la industria del género urbano, artistas latinos como Bad Bunny, J Balvin, Jhay Cortez y muchos más aluden al acto sexual en sus canciones, pero no son tan cuestionados como cuando una mujer hace lo mismo desde su propia perspectiva. En el tercer disco de Cami, aún por publicar, abordará esa necesaria charla frontal, y también mucho sobre “feminismo, amor, desamor, viajes astrales y espiritualidad”.

Para Cami es muy preocupante notar la distorsión de la realidad en cuanto al placer sexual de las mujeres y que, prácticamente, no se discuta es problemático. “Cuando alguien lo habla desde la madurez y querer abrir un diálogo está siendo ‘valiente’. Es un poco contradictorio, pero es lo que hay que hacer para empezar a visibilizar esto”, sostiene.

“La verdad es que no hago música para que a la gente le guste”, responde con gran soltura y sinceridad. “Es una canción para generar algo, no quiero abordar mi carrera desde el entretenimiento, sino desde a lo que a mí me pasa, mi historia de vida y las cosas que a mí me preocupan”, agrega.

Cami conversa con RPP Noticias sobre el placer sexual de las mujeres y la importancia de hablarlo en la sociedad. | Fuente: RPP Noticias

Un mensaje a la próxima generación de mujeres

Cuando a Cami se le consulta qué mensaje le enviaría a las niñas y adolescentes que aún están en proceso de crecimiento, se toma un momento para pensarlo. La intérprete de 25 años comienza pidiendo que cuestionen lo que les rodea, pero sobre todo la enseñanza que se les impone para conocerse a ellas mismas desde muy pequeñas.

“Cuestiónense lo que les enseñaron, por qué nos da tanto miedo hablar de nuestra sexualidad. Nadie nunca nos enseñó la importancia de nuestro poder sexual, nadie. No se habla de eso y está todo muy demonizado, muy morboso. Y creo que la sexualidad hay que llevarla por otro lugar”, señala.

Cuando eso suceda habrá una generación de “niñas conscientes, que se aman”: “No tienes la responsabilidad de complacer a nadie, solamente a ti misma. Todas las experiencias sexuales que tengas con una otredad tienen que venir del consentimiento y las ganas de un intercambio. No desde el ego”, y concluye con firmeza: “Estas conversaciones hay que tenerlas”.

"Perreo pa' las nenas" es el nuevo sencillo de Cami que formará parte de su tercer disco. | Fuente: Universal

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.