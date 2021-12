Camilo estrenó su sencillo "Pesadilla". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Carlos Ortega

Luego de lanzar "Índigo", su exitoso sencillo en honor a su primer bebé, Camilo estrenó su canción "Pesadilla", una propuesta que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y que viene acompañado de un videoclip dirigido por Evaluna Montaner, esposa del cantante.

"Me llena de alegría poder seguir explorando mi creatividad sin barreras, límites u obstáculos. Me hace feliz seguir sorprendiéndome", dijo el artista colombiano en un comunicado de prensa difundido por la disquera Sony Music.

"Pesadilla" nació de la fascinación de Camilo por la sonoridad de la raíz mexicana que siempre lo ha inspirado y ha formado parte de su vida, mientras que su letra explora el contraste de sentimientos sobre la pérdida de un amor que solo ocurrió en una pesadilla y la celebración que vino al despertar de ella.



La inspiración de Evaluna Montaner



Compuesta por Camilo y Edgar Barrera, bajo la producción de ambos y Nicolás Ramirez, "Pesadilla" inspiró el concepto original del video, dirigido por Evaluna Montaner, el cual se basa en momentos de tortura y luego de celebración que suceden dentro del mundo de los sueños.

"Evaluna y yo sentíamos que no podía ser un video literal o estéticamente coherente con lo cotidiano, tenía que ser un video onírico, y que destacara los colores nuestros y de México, que siempre son inspiración", expresó Camilo.

Además de ser el segundo sencillo del anticipado nuevo álbum de Camilo, que se estrenará en 2022, “Pesadilla” formará parte del repertorio en vivo de su exitoso y completamente agotado "Mis Manos Tour", que continúa este mes de diciembre con conciertos en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Argentina y México.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x20 Spider-Man No Way Home LA PREVIA (porque ya no podemos esperar más)

Para ti que ya compraste tus entradas para el estreno de Spider-Man No Way Home, nos metemos una conversa a manera de PREVIA para calentar el ambiente antes del regreso del amigo Spidey. Y como te gusta: 33 minutazos SIN SPOILERS y luego de eso filtraciones a full y todo lo que esperamos de esta nueva película que promete ser un antes y después (¿o no?) en la vida de Peter Parker.