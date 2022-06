Chayanne vuelve a la música con su tema "Te amo y punto". | Fuente: Instagram / Chayanne

La estrella pop latina Chayanne está de vuelta con nueva música. Esta vez se trata de su nuevo sencillo "Te amo y punto", estrenado recientemente a través de todas las plataformas digitales. Un adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, según un comunicado de prensa de su disquera.



Su último lanzamiento es una sutil y poderosa balada de amor, llena de emoción y sentimientos, que el artista puertorriqueño de 53 años interpreta con toda la pasión que lo han hecho dueño de una trayectoria de temas románticos.

Escrito por Chayanne, junto a Édgar Barrera, Richi López y Elena Rose, "Te amo y punto" marca el comienzo de la próxima faceta en la carrera musical del cantante, quien empezó a fines de la década de 1970 con el grupo Los Chicos y siguió su etapa como solista desde los años 80.

Producida por Luis Salazar, esta canción va descubriendo en sus letras que la más noble razón de la existencia es el amor por la pareja. Los arreglos musicales, sumados a la intención propuesta en cada frase del tema, la convierten en una balada moderna, fresca y que busca atraer oyentes de todas las generaciones.

La música de Chayanne, cabe recordar, ha encabezado constantemente las listas de radio con más de 25 canciones en la lista "Hot Latin Songs", lo que lo convierte en el cuarto artista con más canciones en la historia de la nómina.

"Te amo y punto", escucha el nuevo tema de Chayanne

Chayanne sobre "Te amo y punto": "Una muestra de un gran trabajo"

Sobre su más reciente balada, Chayanne declaró en el citado comunicado: "Esta canción fue el producto de la creación de un gran grupo de profesionales y basada en el sentimiento más noble que podemos sentir en la vida: el amor.

"Quiero siempre recordarle a la gente de que a pesar de la velocidad en que hoy se vive y que por encima de cualquier prioridad, el amor es el mayor de los sentimientos y siempre nos va a llenar el alma", agregó el autor de temas como "Provócame" y "Torero".

Asimismo, Chayanne recalcó que esta es "la primera canción" de su nuevo álbum, cuyo título todavía es una incógnita. "Espero que la gente la reciba con el mismo entusiasmo y respeto con que la grabé. Este tema es una muestra de un gran trabajo que iremos mostrando poco a poco", expresó.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Chayanne ha recorrido la industria del entretenimiento desde diferentes frentes: en música, cine, televisión y más. El artista ha grabado un total de 24 álbumes hasta la fecha con Sony Music Latin.

