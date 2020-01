Chris Martin encaró a unos cazadores de autógrafos: "¡No me griten! Pregunten amablemente" [VIDEO]

Chris Martin encaró a un grupo de cazadores de autógrafos. | Fuente: AFP

Chris Martin ha sido registrado en una grabación encarándose a un pequeño grupo de cazadores de autógrafos, a los que les pidió que por favor no le gritaran si le tenían delante porque él es un ser humano como otro cualquiera.

El líder de Coldplay salía del Hollywood Palladium en la noche del lunes después de una pequeña actuación benéfica cuando se encontró con el reducido grupo y se encaró con algunos de los que le habían estado esperando en la calle.

TMZ ha obtenido esta grabación del incidente, en el que se puede ver a Martin diciendo al grupo de manera educada pero tajante que no le gritaran más. "Es demasiado agresivo. No me griten. Pregunten amable o simplemente sean educados. Trata a los humanos con decencia, ¿sabes lo que quiero decir?", plantea el músico.

"Todo esto van a acabar en el jodido eBay", se queja amargamente, dejando claro que sabe reconocer a los caza autógrafos y diferenciarles de los verdaderos fans, para luego rematar: "Siempre firmo al menos uno a cada uno".

Antes de firmar rápidamente y marcharse, Chris Martin pide al grupo que sean respetuosos en el futuro porque no saben cómo se sienten los músicos o quien sea después de una actuación: "Puedo tener alguna mierda familiar o haber tenido un concierto de mierda, ¿comprendéis lo que estoy diciendo?"