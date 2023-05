Coldplay dedica concierto a Tina Turner y le rinde homenaje con una canción

El 'big bang' que ha provocado este miércoles Coldplay en Barcelona ha sido tan deslumbrante que su onda expansiva quizás haya llegado a Tina Turner, allá donde esté, porque a ella ha dedicado Chris Martin la primera de las cuatro presentaciones que ofrecerán esta semana en España.

Procedentes de sistema planetario 'The Spheres', la banda británica se presentó en el Estadio Olímpico de Barcelona dispuesta a dar "el mejor concierto de nuestras vidas", dijo en español Chris Martin tras aparecer en el escenario.

Como ha sucedido a lo largo de su gira mundial, Coldplay ha compartido escenario con artistas de los países que visita como una forma de acercarse más al público. En esta ocasión, los invitados fueron tres miembros de Gipsy Kings.

Un escenario que también ha sido el elegido por Coldplay para interpretar 'Proud Mary (Rolling on the river)', en homenaje a la llamada 'Reina del Rock and Roll'. "Todo este show es dedicado a la hermosa Tina Turner", resaltó el vocalista de la banda frente a las 55 mil personas que disfrutaron el show.

La muerte de Tina Turner

La cantante y actriz Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado.

La estrella del soul nacida en Tennesee, llevaba viviendo en Suiza desde hace más de dos décadas con su marido, el productor alemán Erwin Bach, y en abril de 2012 adquirió la nacionalidad suiza.

Tina Turner cuenta en su haber con 8 premios Grammy y ha vendido más de 100 millones de discos en toda su carrera. En el 2018, fue homenajeada por la Academia de la Grabación de EE.UU junto al grupo Queen por su larga y exitosa trayectoria.

Sin embargo, no todo fue felicidad en la vida de la artista quien, ese mismo año, Craig Raymond Turner, su hijo mayor, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles a los 59 años. La policía confirmó que se trató de un suicidio, pues se encontró en el cuerpo una herida de bala. Craig -hijo del saxofonista Raymond Hill- trabajaba como agente inmobiliario. Fue criado por el primer esposo de Tina, Ike Turner.

Sus últimos años fueron difíciles, marcados tanto por los problemas de salud (sufrió hace 10 años un accidente cardiovascular y poco después se le diagnosticó un cáncer de colon y se le sometió a un trasplante de riñón) y por las pérdidas en su familia.



En 2018 murió su primogénito, Craig, quien se suicidó a los 59 años, y en 2022 falleció a los 62 años Ronnie, el menor de sus cuatro vástagos, a causa de un cáncer.

(Con información de EFE)